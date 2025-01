Showrunner da 12ª temporada do Chicago PD revela quando Chapman de Sara Bues retorna

Nina Chapman de Sara Bues Ele atua como personagem principal em várias temporadas da longa série dramática policial da NBC. Polícia de Chicago. Apresentado na 9ª temporada, Chapman é um procurador estadual adjunto que se torna muito próximo do sargento Hank Voight de Jason Beghe até partir para Denver, Colorado, na 12ª temporada, episódio 4. Em uma nova entrevista, a showrunner Gwen Sigan falou sobre quando os fãs poderiam espere Chapman. para retornar.

Gwen Sigan revela o retorno de Chapman em Chicago PD, temporada 12, episódio 15

Gwen Sigan revelou durante entrevista ao Discurso de tela que Nina Chapman de Sara Bues reaparecerá no episódio 15 da 12ª temporada de Chicago PD. Notavelmente, a décima segunda temporada estreou na NBC em 25 de setembro de 2024. A série entrou em um hiato de férias após a exibição do oitavo episódio da temporada em 20 de novembro de 2024. A série retomou a transmissão em 8 de janeiro de 2025.

Além de revelar o episódio do retorno de Chapman, Sigan falou sobre o que reserva o personagem. “Sim, ela (Chapman) retornará no episódio 15, e então ela estará conosco durante grande parte da segunda metade da temporada, e continuamos de onde paramos com ela e Voight e vemos como esse tempo separados se transformou. agora que tiveram algum tempo para pensar sobre as coisas e onde esse relacionamento irá crescer e como ele continua a mudar para ambos”, explicou Sigan.

Antes de partir para Denver, Chapman disse a Voight que sentia algo por ele. Pelo que Sigan disse na entrevista, a série provavelmente irá explorar mais essa dinâmica entre os dois personagens nos próximos episódios. Sigan mencionou que Chapman teria um papel importante a desempenhar na derrubada do chefe Reid de Shawn Hatosy, um personagem que Sigan observou “tem toda essa sujeira e também comanda o CPD”.