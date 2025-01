Showrunner da 7ª temporada de novato fala quando Bailey de Jenna Dewan retorna

A temporada de estreia 7 estreou na ABC em 7 de janeiro de 2025 e os fãs notaram que Personagem de Jenna Dewan, Bailey Nune. Não está nisso. Isso levou a especulações sobre se ele ficará ausente por um tempo e os motivos de sua ausência. No entanto, o showrunner e criador da série Alexi Hawley garantiu aos fãs que não teriam que esperar muito pelo retorno de Bailey.

Alexi Hawley diz que Bailey retornará no episódio 3 da 7ª temporada de The Rookie

O showrunner revelou em uma nova entrevista que Bailey Nune, de Jenna Dewan, retornaria ao show mais cedo do que o esperado. Bailey foi originalmente apresentado na 3ª temporada como personagem convidado. O bombeiro se tornou uma parte proeminente do show como o principal interesse amoroso e eventual esposa de John Nolan, de Nathan Fillion.

Quando questionado em entrevista Discurso de tela Sobre o retorno de Bailey, Alexi Hawley disse: “Sim. Quero dizer, Jenna teve um bebê, então basicamente a vemos no final do episódio 3.” Notavelmente, Dewan está em um relacionamento com Steve Kazee, que também é ator. Eles deram as boas-vindas à filha, Rhiannon Lee Kathryn Kazee, em 14 de junho de 2024.

A atriz pegou Instagram para compartilhar a feliz notícia com seus fãs. Postando algumas fotos com sua filha recém-nascida, ela escreveu: “Desde o momento em que você chegou, você trouxe imensa alegria e amor para nossas vidas… sua gentil graça, doçura e beleza cativaram toda a nossa família. Nossos corações transbordam de amor e somos verdadeiramente abençoados pela sua presença. Bem-vinda ao nosso mundo, garota.

Jenna Dewan e Kazee também têm um filho juntos, Callum Michael Rebel Kazee, nascido em março de 2020. Embora a atriz estivesse grávida na vida real, isso não foi incluído na história de sua personagem na 6ª temporada de The Rookie. Em vez disso, Bailey tratou de outras questões. No final, é revelado que seu ex-marido Jason Wyler escapou da prisão. Então, pode ter algo a ver com a ausência de Bailey nos dois primeiros episódios da sétima temporada.

A 7ª temporada de estreia vai ao ar todas as terças-feiras às 22h00 horário do leste dos EUA.