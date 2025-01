Showrunner novato da 7ª temporada sobre quanto tempo se passou desde a 6ª temporada

O novato O showrunner Alexi Hawley confirmou que a 7ª temporada começa algumas semanas após o final da 6ª temporada. Ele falou sobre o salto no tempo, os novos novatos e as ameaças a Nolan e Bailey. Hawley também destacou a evolução da dinâmica dos personagens e das histórias em andamento, incluindo um escândalo de corrupção policial.

Alexi Hawley diz que a 7ª temporada de The Rookie começa ‘algumas semanas’ após a 6ª temporada

Alexi Hawley, showrunner de The Rookie, confirmado Linha de TV que a 7ª temporada começa “algumas semanas” após a 6ª temporada.

“Já se passaram algumas semanas, tempo suficiente para Nolan se recuperar (de levar um tiro na bunda)”, disse Hawley. O episódio 1 questiona se Nolan se recuperou totalmente. A temporada começa com Nolan sentindo pressão para proteger sua família do ex-marido de Bailey, Jason, que representa uma séria ameaça.

Ao falar sobre novos recrutas, Hawley revelou que Deric Augustine e Patrick Keleher estão se juntando como Miles e Seth. “Achei muito interessante trazer um novato que não é novato (Miles), embora seja um novato em Los Angeles”, explicou. Seth, por sua vez, oferece um contraste com sua juventude e entusiasmo, que Hawley descreveu como “divertido”.

Tim Bradford e Lucy Chen, frequentemente chamados de “Chenford” pelos fãs, explorarão seu próximo capítulo. Hawley observou: “A pior coisa que (Bradford) poderia pensar em fazer consigo mesmo era terminar com Lucy.” No entanto, ele compartilhou que a nova temporada pretende mudar o foco para a química e as brincadeiras competitivas, com uma aposta dando o tom no primeiro episódio.

O escândalo de corrupção policial continua a impactar a equipe e Wesley Evers descobre informações críticas. “Achei importante mantê-lo vivo, e não apenas abandoná-lo”, enfatizou Hawley. Este arco integra-se nos temas mais amplos da justiça e da responsabilização.

O show retorna com sequências de ação intensificadas, que Hawley descreveu como uma abordagem de “repilotagem”, afirmando: “Nós realmente nos inclinamos, tentando ir o mais longe possível”.

A 7ª temporada estreia em 7 de janeiro de 2025 na ABC.