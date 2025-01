Sibolangit Burning, disparo com soldados de narcóticos TNI

VIVA – Aparentemente, a bateria de guerra às drogas que foi derrotada pelo Comando Militar de Daeraheh por Bukit Barisan (Kodam) na região de Sumatra del Norte não era apenas slogans.

O teste, os soldados do TNI do Comando do Distrito Militar (Kodim) 0204/Deli Serang apenas invadiram o ninho de tráfico de drogas mais temido da cidade.

 Vida militar: Sibolangit Narcóticos Soldados narcóticos

Com base na transmissão oficial da iluminação de Deli Serang Kodim, informada pelo Viva militar, na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025, não apenas um ninho de drogas escovado pelos soldados da TNI, havia três ninhos ao mesmo tempo.

Os três ninhos de drogas escovados pelos soldados do TNI, entre outros, ninhos de drogas no acampamento de Hamlet v, vila do aeroporto de Baru. Então, um ninho de drogas conhecido como Lotus localizado em Hamlet I, vila do aeroporto de Baru.

 Vida militar: Sibolangit Narcóticos Soldados narcóticos

E, finalmente, o ninho de narcóticos de Pekongan, de Amoy, está localizado em Hamlet III, vila do aeroporto de Baru. Os três estão na área do distrito de Sibolangit.

Os soldados da TNI se mudaram para invadir ninhos de drogas liderados diretamente pelo Comandante Koramul 03/Sibolangit, capitão infra. O TNI não se moveu por conta própria, mas também envolveu membros da polícia.

 Vida militar: Sibolangit Narcóticos Soldados narcóticos

Em ação, seis homens foram presos de ninhos de drogas. Nos ninhos de lojas e cabines, foram encontrados vários testes de drogas.

Não basta, TNI e soldados policiais imediatamente deram a todos os ninhos de drogas. Os ninhos de narcóticos que nunca foram tocados, agora são um mar de Bara. O fogo queimou das cabanas queimadas pelas autoridades.

