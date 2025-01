Sidbi, Tiditsia Sign Mou – The Hindu

O pequeno Banco de Desenvolvimento Indiano da Índia (Índia) entrou em um memorando de entendimento com a Associação de Indústrias Tinal e Pequenas em escala do distrito de Tuchi (Tiditsssia) para cooperação mútua e apoio das indústrias locais.

O MOU foi assinado na presença de Pyda Ramakrishna, assistente do gerente geral, Sidbi, e JP Jagadish, gerente de filial, Sidbi, e P. Rajappa, presidente e outros oficiais da Tiditsia, de acordo com um comunicado à imprensa da associação.

De acordo com o MOU, o SIDBI organizaria o treinamento no desenvolvimento de escritórios selecionados e pessoal da Tiditsia, forneceria apoio à mão aos membros da associação e organizaria a reunião do vendedor dos compradores.