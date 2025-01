Siddaramaiah pede ao Departamento de Receita que acelere o processo de mutação e conversão da terra

Aprendendo o Departamento de Renda por seu progresso nos dedos e prestação de serviços, além da rápida eliminação de casos, o primeiro -ministro Siddaramaiah pediu ao departamento na quarta -feira que aproveite seu progresso e garantisse mais serviços mais rápidos e amigáveis ​​para os cidadãos. Ele pediu ao departamento que acelerasse o processo de mutações e conversões da Terra, além de enfatizar a necessidade de estender a iniciativa de usar drones para pesquisas de propriedades em áreas urbanas de 21 distritos para todo o estado.

Ao presidir uma reunião para revisar o progresso do departamento aqui na quarta -feira, o primeiro -ministro informou que a abordagem também deveria estar lá na “qualidade” dos casos de Tahsildars e nos participantes comissários, em vez de simplesmente se concentrar na “quantidade” de eliminação. A disposição qualitativa terminaria com o prolongamento do litígio como recorrer à autoridade superior, disse ele.

O Ministro Principal, que foi informado pelo Ministro da Receita Krishna Byre Gowd drasticamente Ele enfatizou a necessidade de melhoria contínua para tornar os serviços mais perfeitos e acessíveis.

Mutação terrestre mais rápida

O Sr. Siddaramaiah ordenou que as autoridades acelerassem o processo de mutação de aplicações de terras e conversão para ajudar o público em geral. Ele apontou que o sistema de automação havia melhorado significativamente a velocidade do processo de mutação terrestre e expressou felicidade no processo de emissão de Khata, que foi concluído dentro de um dia em quase 65% dos casos.

Ele instruiu particularmente as autoridades a fazer esforços para garantir que o processo de conversão da terra fosse concluído dentro de um mês e apontou que a legislação havia sido alterada para garantir que as áreas cobertas por qualquer plano mestre não exijam conversão. O primeiro -ministro pediu ao departamento que atualizasse regularmente os planos diretores.

Referindo -se às iniciativas promovidas pela tecnologia, o primeiro -ministro elogiou o uso de pesquisas com drones para o mapeamento de propriedades, o que permitiu a emissão de cartões de propriedade nas áreas urbanas. “As pesquisas com drones já cobriram 21 distritos e, sob o projeto ‘Bhoosuraksha’, oito documentos originais de Crore Land foram digitalizados nos 31 distritos”, disse ele. Ele pediu aos funcionários que também cubram os distritos restantes.