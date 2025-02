Siddaramaiah permanece em silêncio com o ‘Acordo de Troca de Energia’

No meio da disputa interna em andamento sobre a liderança no Congresso, o primeiro -ministro Siddaramaiah se recusou na terça -feira a comentar sobre a questão de um “acordo de troca de poder” no partido para a posição superior.

Reiterando que a decisão caiu para o Alto Comando do Congresso, o primeiro -ministro disse aos jornalistas: “A decisão do Alto Comando é aplicável a todos”.

Houve relatos de uma fórmula secreta de poder compartilhado no Congresso no poder, segundo o qual o mandato de cinco anos do primeiro -ministro seria compartilhado entre Siddaramaiah e o vice -ministro DK Shivakumar.

Enquanto uma seção do MLA e ministros do Congresso apóiam o Sr. Siddaramaiah, o CM preferia não falar sobre o assunto. “O MLA e os ministros estão expressando suas opiniões. Não vou falar sobre isso agora ”, ele disse.

Isso ocorre um dia depois que o Ministro da Cooperação, Kn Rajanna, atacou publicamente o vice -ministro principal, que também é o chefe do Comitê do Congresso de Karnataka Pradesh (KPCC).

Respondendo à declaração de Shivakumar de que algumas pessoas estavam usando mal o nome do CM, Rajanna pediu que ele as identificasse e liberou um contra -ataque pedindo que ele não usasse mal o nome da AICC. Essa disputa pública é apesar da recente intervenção dos líderes centrais. Na terça -feira, Rajanna se reuniu com o primeiro -ministro na residência deste último e o relatou às declarações e declarações do balcão.

Enquanto isso, o ex -vice -vice DK Suresh (que também é o irmão de Shivakumar) disse que uma estátua pode ser esculpida “somente depois de receber muitos golpes e depois de muitos cinzelos”. “O Sr. Rajanna ama o Sr. Shivakumar. Ele está falando tudo isso por afeto “, disse que os jornalistas disseram que o alto comandante participará se Shivakumar” tem uma coroa na cabeça ou não.

Suresh já havia conhecido o presidente da AICC, Mallikarjun Kharge. No entanto, ele disse que era simplesmente uma ligação de cortesia.

Uma seção do Congresso do MLAS que apóia Shivakumar reprovou os comentários do Sr. Rajanna e disse que estava tentando criar confusão. “Isso está interrompendo a imagem da festa. Os trabalhadores do partido leal como nós estão prejudicados por isso ”, disse Kunigal MLA HD Ranganath.

Magadi MLA HC Balakrishna disse: “Não sabemos por que Rajanna está criando confusão. O alto comando da parte tomará nota de tudo isso e receberá uma ligação final ”, afirmou.