Siena Saints x Manhattan Jaspers: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Manhattan Jaspers @ Santos de Siena

Registros atuais: Manhattan 6-5, Siena 6-7

Como assistir

O que saber

Manhattan e Siena estão empatados em 5 a 5 desde fevereiro de 2020, mas não por muito tempo. Os dois se encontrarão em uma batalha MAAC às 19h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira na MVP Arena. Ambas as equipes trabalharam muito para superar as adversidades nas batalhas anteriores e ambas certamente estão confiantes para este confronto.

No último sábado, Manhattan precisou de um pouco mais de tempo para deixar de lado o presbiteriano. Eles venceram o Blue Hose por um placar de 86-81. Com essa vitória, os Jaspers aumentaram sua média de pontuação para 75,5 pontos por jogo.

Enquanto isso, o jogo de segunda-feira do Siena estava empatado em 35 a 35 no intervalo, mas felizmente para eles as coisas não permaneceram assim. Eles saíram com uma vitória por 83-77 sobre Cornell.

A vitória de Manhattan foi a terceira consecutiva fora de casa, elevando seu recorde para 6-5. Quanto ao Siena, a vitória aumentou o recorde para 6-7.

O confronto de sexta-feira parece ser um jogo difícil: Manhattan quebrou as barreiras nesta temporada, com média de 37,3 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para o Siena, já que tem uma média de apenas 31. Dada a considerável vantagem de Manhattan nessa área, o Siena terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

Manhattan venceu o Siena por 70-68 no encontro anterior, em março. Manhattan repetirá o sucesso ou Siena tem um plano melhor desta vez? Saberemos em breve.

História da série

Siena e Manhattan têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.