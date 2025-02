Sim Car Mobile Yakarta, Bandung, Bogor, Bekasi quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025

Yakarta, vivo – A permissão de direção ou sim se torna um dos documentos que sempre devem ser transportados durante a operação de veículos na estrada.

Este documento tem tempo e, quando será estendido a um dos carros SIM circundantes fornecidos pelo Polda Metro Jaya.

Relatados por Viva da página policial nacional de Korlandas, quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025, para aqueles na área central de Yakarta, eles podem vir ao Correio de Banteng Field.

Um carro do SIM móvel estava estacionado no Grand Cakung Mall, que serviu o sim que estendeu os moradores de East Yakarta. O próximo carro do SIM móvel fica no campus da trilogia Kalibata, localizado no sul de Yakarta.

As duas últimas unidades estão no Citraland Mall para os residentes de West Yakarta. O tempo de serviço começa às 08:00 WIB até 14.00 WIB.

Para os moradores de Bandung que precisam lidar com a extensão do período de validade do SIM, você pode visitar um dos dois sims móveis que estão estacionados hoje no BTC Fashion Mall e na Lucky Square. O serviço começa às 08:00 WIB até que termine.

Os residentes de Bekasi, cujos períodos de validade serão esgotados em breve, poderão estender o período de validade em um carro do SIM móvel estacionado na sala de exposições de Broomhive Jatiasih. Não se esqueça de levar o número da cauda primeiro, porque a quantidade é limitada. O tempo de serviço começa às 08:00 WIB até 10.00 WIB.

A gestão da extensão Sim Bogor Sim para hoje pode ser feita em um carro móvel Sim estacionado na delegacia de Gadog, ou no Gardens Botânicos Lippo Plaza. O tempo de serviço começa às 09h00 da WIB até as 12h00.

O serviço SIM serve apenas o aplicativo de extensão SIM A e C, que pode ser feito antes que o horário seja lançado.

A condição é uma fotocópia de um KTP válido, uma fotocópia do SIM antigo e do SIM original, bem como o teste de saúde. A taxa de extensão é de IDR 80 mil para a extensão SIM A e IDR 75 mil para a extensão SIM C.