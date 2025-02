Sim, Devon Franklin e Maria Castillo estão comprometidos

Devon Franklin é noivo ao amor da sua vida, María CastilloMarcando um novo capítulo em sua história de amor. Os fãs estão ansiosos para saber como o produtor de Hollywood fez a pergunta e o que tornou a proposta tão especial.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os últimos desenvolvimentos na vida do casal.

Devon Franklin e Maria Castillo anunciam seu compromisso

Devon Franklin e Maria Castillo compartilharam oficialmente suas notícias de compromisso em 13 de fevereiro de 2025, em um exclusivo Pessoas Revista. No entanto, a proposta romântica ocorreu no início de 27 de dezembro de 2024, durante sua fuga tropical para Maui, Havaí.

O casal desfrutava de uma sessão de fotos pitoresca ao lado da praia fora de Ritz-Carlton Maui, Kapalua, vestida com elegantes trajes coloridos coordenados. Enquanto Maria Castillo acreditava que eles estavam simplesmente capturando memórias, Devon Franklin teve uma grande surpresa na loja. Enquanto caminhava pela praia, ele a levou a um local impressionante no penhasco com vista para o oceano, onde caiu de joelho e pediu que ele se casasse com ele.

Na entrevista, Franklin abriu a grande proposta enquanto louvava Castillo. Ele disse: “Encontrar Maria tem sido uma das maiores bênçãos de Deus em minha vida, então eu queria que a proposta fosse tão especial quanto nosso amor. Fomos a Maui de férias, eu disse a ele que íamos fazer uma sessão de fotos E durante a sessão de fotos, eu a surpreendi com a proposta!

A produtora de 46 anos revelou que Maria Castillo não tinha idéia de que ela fazia parte de sua própria sessão de fotos de compromisso até que ele se ajoelhasse. Além disso, Castillo chamou a proposta de “uma bela surpresa” e mencionou como ele não poderia controlar sua felicidade.

Sua história de amor começou há cerca de um ano e, desde seu primeiro encontro, eles foram inseparáveis.