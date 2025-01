Sim, do Senado à resolução da maioria sobre o relatório Nordia

O Senado aprovou uma resolução por maioria aprovando o relatório do Ministro Nordia sobre a administração da justiça por uma proporção de 90 sim, 1 abstenção e 72 não.

“Em relação às metas de redução do atraso civil em 2019, face à meta esperada de -95% a ser alcançada até dezembro de 2024, em 31 de outubro de 2024, registou-se um decréscimo de -99,1% nos tribunais de recurso e um decréscimo de -91,7% nos tribunais gerais. O ministro também Carlo Nordio no Senado no seu relatório sobre a administração da justiça, para quem “a justiça já produziu efeitos efetivos, mas também há problemas críticos”.

“No que diz respeito aos objetivos de redução do tempo de tramitação dos processos cíveis e criminais (tempo de tramitação), os dados disponíveis – acrescentou Nordio – indicam uma redução do tempo de tramitação em -22,9% nos processos cíveis e -32,0% nos processos criminais pendentes no primeiro semestre de 2024 31 de dezembro de 2022 será reduzido em 90%, os últimos números disponíveis de outubro do ano passado indicam uma redução -70,3% para os tribunais gerais e uma diminuição de -66,8% para os tribunais de recurso, o que confirma a tendência positiva registada até agora”.

“A primeira fase de implementação do processo telemático exigiu e exigirá um esforço financeiro significativo, bem como um esforço significativo de imaginação e organização”, ele disse ministro, referindo-se às dificuldades encontradas na funcionalidade da “App”, plataforma de gestão do processo penal eletrónico. Para Nordio, “estas inovações tecnológicas criaram desafios críticos, mas estamos confiantes de que até ao final do ano serão ultrapassados ​​e cairemos nas restrições do Pnrr”.

“Quanto ao receio de que o Ministério Público se torne um superpolicial, a resposta é muito simples: no sistema atual ele já é um superpolicial, com a agravante de gozar das mesmas garantias de um juiz, exercendo imensas poder sem qualquer responsabilidade real Hoje, na verdade, o Ministério Público da investigação não só administra, mas até cria o chamado. clonando um arquivo, livre de qualquer parâmetro e controle que possa submeter uma pessoa a uma investigação oculta e eterna. criar desastres financeiros Pensemos em quantas investigações foram inventadas no verdadeiro sentido da palavra e terminaram com as palavras “não há facto” e custaram milhões de euros.

“O tema do sorteio insere-se sistematicamente no complexo jurisdicional na sua explicação mais elevada – acrescentou Nordio -: perante o povo, os membros do governo e ninguém menos que o chefe de Estado. podem condenar à prisão perpétua os membros do tribunal de ministros, que julgam membros do executivo, e finalmente dezasseis jurados do Supremo Tribunal, que julgam o Presidente da República por alta traição e tentativa de assassinato; portanto, não há irracionalidade ou crime de lesa majestade nesta inovação”.

“Ninguém nunca falou em escudo criminal, bom, eu sei que isso seria inconstitucional. Levantamos um problema que seria essencialmente um problema processual penal porque o instituto do registo de suspeitos e de informações de mandados falhou e virou uma marca distorção da vergonha Procuramos uma solução que se aplique não só à polícia, mas a todos: consiga distinguir o momento em que uma pessoa tem o direito, se acredita que o tem e se tem interesse nele. foi inscrito no registo de suspeitos”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA