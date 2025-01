Sim, Drake Maye e Ann Michael Hudson agora estão noivos

Drake Maye e sua longa história namorada Ann Michael Hudson Eles alcançaram outro marco em seu relacionamento amoroso. O casal revelou nas redes sociais que agora estão noivos. Muitos colegas da indústria e fãs acessaram sua seção de comentários para parabenizar e enviar bênçãos pelo início de um novo capítulo na vida.

Foi assim que Maye e Hudson anunciaram seu noivado.

Drake Maye anuncia seu noivado com Ann Michael Hudson

A notícia sobre o noivado de Drake Maye e Ann Michael Hudson foi divulgada quando a dupla compartilhou uma postagem conjunta em sua conta do Instagram. A comovente imagem mostra o quarterback ajoelhado, propondo um anel ao seu querido namorado, evocando sua reação emocional. Além disso, eles postaram muitas outras fotos de seu dia especial que mostravam o casal à beira-mar ao pôr do sol. A legenda diz: “Adoro viver a vida com você. Mal posso esperar para me casar com você!

Depois de saber do noivado, muitos enviaram votos de felicidades ao casal, incluindo o time da NFL de Maye, o New England Patriots. Eles compartilhado suas lindas imagens em sua conta do Instagram e os parabenizou.

Maye e Hudson se conhecem há muito tempo, supostamente desde o meio da escola. A dupla frequentou então a mesma instituição, a Universidade da Carolina do Norte, para concluir os estudos (via Correio de Nova York). Hudson ainda é estudante, cursando um BBA de quatro anos na escola de negócios da UNC, disse ela. LinkedIn.

Os fãs supostamente souberam do romance do casal por meio do relato público de Maye. Em 2020, eles postaram a primeira foto juntos no Instagram, chamando imediatamente a atenção dos fãs. Desde então, ela não se esquivou de compartilhar vislumbres de seu romance online.

Recentemente, eles comemoraram nove anos de relacionamento e o comemoraram em Instagram com uma imagem adorável. Hudson legendou como: “9 anos com você e isso está cada vez melhor a cada dia ❤️ Eu não poderia imaginar minha vida sem você como meu melhor amigo. Eu te amo mais do que você imagina!