Sim, MrBeast e Thea Booysen estão noivos

Mrbesta e Thea Booysen estão oficialmente noivos. O YouTuber surpreendeu a namorada com um pedido de casamento no dia de Natal, mantendo o momento íntimo e familiar. Conhecido por suas acrobacias, MrBeast optou por um gesto pessoal e sincero. Agora, muitos estão curiosos para saber mais sobre seus planos de noivado e casamento.

Aqui está mais sobre o noivado de MrBeast com Thea Booysen.

MrBeast pediu Thea Booysen em casamento no dia de Natal

A megaestrela do YouTube, MrBeast, conhecida por suas acrobacias e vídeos, está noivo de sua namorada. No dia de Natal, o YouTuber pediu em casamento a namorada, Thea Booysen, em um momento comovente cercado por seus familiares. Booysen ficou completamente surpreso quando MrBeast fez o gesto sincero durante a troca de presentes de Natal.

Embora muitos possam esperar uma proposta exagerada de MrBeast, ele escolheu uma abordagem mais privada para tornar o momento significativo. MrBeast disse: “Eu estava tentando pensar na melhor maneira de pegá-la desprevenida, então seria uma surpresa”. Thea é muito próxima de sua família, então queria ter certeza de que eles seriam incluídos nesta ocasião importante. “O Natal foi ótimo porque eles estavam na cidade, vindos do outro lado do mundo.” (através PESSOAS)

O casal se conheceu em 2022, durante a visita de MrBeast à África do Sul. Tudo começou como um jantar casual com amigos em comum e rapidamente se transformou em uma conexão baseada em interesses comuns em jogos, ciência e criatividade. Booysen disse: “Quando o conheci, fiquei bastante surpreso com o quão realista ele era e também com o quão inteligente ele era.” Enquanto isso, MrBeast admitiu que sentiu uma faísca instantânea e a chamou de “brilhante” e “linda”.

Embora MrBeast tenda a manter sua vida privada discreta, os fãs tiveram vislumbres de seu romance nas redes sociais, incluindo postagens sinceras de Booysen comemorando as realizações de seu noivo. Enquanto o casal planeja o casamento, eles imaginam uma celebração tranquila, longe dos olhos do público.