Sim, Taylor Swift e Travis Kelce ainda estarão juntos em 2025

Os fãs continuam a especular sobre Taylor Swift e o namorado dela, Travis Kelcee se o casal ainda estará junto em 2025. Seu relacionamento altamente divulgado atraiu ampla atenção e sempre que eles não são vistos juntos por um período, surgem rumores rapidamente. Então, qual é a situação atual do seu romance no início do novo ano?

Aqui está tudo o que sabemos sobre Taylor Swift e seu namorado Travis Kelce, seu status, avistamentos recentes e o que vem a seguir.

Taylor Swift e Travis Kelce ainda estarão juntos em 2025?

No início de 2025, Taylor Swift e seu namorado Travis Kelce ainda estavam noivos.

De acordo com um Página seis Segundo a reportagem, o casal, que está junto há mais de um ano, passou o Réveillon juntos em Kansas City. Eles celebraram a ocasião em particular, tendo retornado da cidade de Nova York depois de passar os dias anteriores lá. Kelce teve treinos de futebol nos dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, o que influenciou seus planos de viagem.

Os relatórios sugerem que as recentes mudanças no estilo de vida de Swift visam priorizar sua vida pessoal. Depois de encerrar sua turnê Eras Tour, ele supostamente mudou seu foco para passar mais tempo com Kelce. Algumas fontes até sugerem que Swift poderia se mudar para Nashville para ficar mais perto da casa de Kelce em Kansas City. Suas propriedades existentes em Nashville, incluindo uma mansão histórica do renascimento grego, proporcionam a ele uma base perto de sua família e de Kelce. (através Notícias do céu)

Rumores de casamento têm circulado desde o final de 2024, alimentados por pessoas de dentro e figuras públicas próximas a Kelce. O ex-jogador da NFL Adam “PacMan” Jones previu que Kelce poderia propor casamento a ele antes da próxima temporada da NFL (via Atlo Esportivo).

Embora nenhum anúncio oficial sobre os planos de casamento tenha surgido, Swift e Kelce parecem estar entrando em uma fase mais profunda de seu relacionamento. Swift supostamente planeja dedicar mais tempo ao seu relacionamento, tornando incertos seus planos de turnê futura. Especialistas dizem que o casal está focado em passar bons momentos juntos em 2025, aprendendo mais um sobre o outro e potencialmente planejando compromissos de longo prazo.

Swift e Kelce frequentemente aparecem juntos em eventos públicos, com Kelce participando dos shows de Swift e Swift apoiando-o nos jogos da NFL. Ambos continuam a demonstrar forte apoio um ao outro em suas carreiras, fortalecendo seu vínculo.