Sindicato diz que greve foi um sucesso, com poucos transtornos

Golpe bem-sucedido. É assim que os sindicatos de base definem a paralisação anunciada de 24 horas na ferrovia, das 21h de sábado às 21h de domingo.

A Trenitalia não divulgou dados oficiais, mas para Cub e USB, protagonistas da agitação, a participação foi “muito elevada”.

O protesto “tem êxito apesar das constantes tentativas de boicote por parte de uma série de empresas, incluindo a Trenitalia, mesmo em detrimento dos passageiros que foram declarados garantidos serviços que não podiam ser garantidos devido à adesão muito elevada à abstinência no trabalho”, anunciou Cub Trasporti e lembrou as reivindicações, que estão na base do protesto: “a redução do horário de trabalho e a revisão da sua estrutura, que acabaria com turnos, muitas vezes insustentáveis ​​e prejudiciais, garantias necessárias para proteger a segurança do pessoal e dos passageiros, para ajustar um salário que algumas instituições esperam há cerca de 20 anos, por serviços de qualidade também nas rotas regionais e locais, contra políticas de externalização que estão na base de numerosos acidentes e contra a lógica da liberalização”.

JU fala num “número muito elevado e excecional de associados que demonstra o estado de mobilização dos trabalhadores do setor” face a “um alarmante estado de degradação após décadas de perturbação do emprego e da produção”. No entanto, os problemas parecem ter permanecido sob controle. Nos últimos dias, a Trenitalia comunicou cancelamentos esperados e transferências necessárias aos passageiros interessados. Na estação Termini de Roma, alguns trens já foram cancelados pela manhã. No entanto, não foram observados problemas críticos específicos no principal centro ferroviário da capital.

