Sindicatos alertam para greve geral se Centro notificar códigos trabalhistas

Uma plataforma de dez centrais sindicais do campo da oposição alertou o Centro que convocarão uma greve geral se o Centro notificar os quatro códigos laborais.

A questão da implementação dos códigos laborais surgiu numa reunião pré-orçamental que a CTU realizou com a Ministra das Finanças da União, Nirmala Sitharaman. Embora os 10 sindicatos lhe pedissem para não implementar os códigos laborais, o pró-governo Bharatiya Mazdoor Sangh e alguns outros sindicatos disseram-lhe para notificar as regras de pelo menos dois códigos laborais – o Código Salarial e o Código da Segurança Social.

Na terça-feira, as 10 CTUs afirmaram num comunicado que estavam preocupadas com a continuação “arrogante e flagrante” das políticas “anti-populares e anti-trabalhadores” do Centro. Afirmaram que, por um lado, as políticas impunham um fardo insuportável de miséria, perda de emprego e desemprego às pessoas e, por outro, os direitos democráticos das pessoas ao protesto e à dissidência estavam a ser restringidos.

“(O Centro) se recusa a restaurar o Antigo Plano de Previdência (OPS) e a criar a oitava Comissão de Pagamentos. A CTU decidiu levar com todas as suas forças a luta unida dos trabalhadores a um nível superior de resistência”, diz o comunicado.

Apoiando as lutas contínuas dos agricultores e trabalhadores agrícolas contra o Centro, a CTU acrescentou que a culpa por qualquer coisa desagradável que aconteça ao líder dos agricultores Jagjit Singh Dallewal, que está em greve de fome, será do Centro. “As CTUs estão em constante diálogo com Samyukt Kisan Morcha (SKM) para programas de ação conjunta de trabalhadores e agricultores nos próximos dias”, afirmaram.

Sobre a proposta de notificação dos quatro códigos do trabalho, afirmaram que os códigos têm de ser mais centrados no trabalho. “Caso o governo notifique os códigos laborais, o movimento sindical deve responder e reagir prontamente através de ações imediatas de protesto em massa/queima de códigos laborais em todo o país e uma série de agitações/mobilizações culminando numa greve geral em todo o país em continuidade do mesmo. A data da greve geral será anunciada oportunamente. Mas os preparativos devem começar imediatamente”, afirmou a CTU.

No dia 5 de Fevereiro, a CTU realizará protestos conjuntos massivos a nível distrital e sectorial contra o Orçamento.