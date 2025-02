Sindicatos, oposição no oeste de Bengala para resistir à ‘diversão do jardim de chá’

A decisão de Bengala Ocidental de permitir que os jardins de chá usem 30% da terra para outros fins além do cultivo de chá, para que os proprietários possam explorar empresas alternativas evocam uma forte resposta dos sindicatos e partidas da oposição.

O deputado do BJP de Darjeeling, Raju Bista, em comunicado, disse que essa política ameaça grupos indígenas: os Gorkhas, Adivasis, Rajbangshis, Bengalí, Rabha, Koche, Moche, Toto e outros que têm uma exploração há muito tempo.

O Paschim Banga Cha Magoor Samity, uma união de trabalhadores de jardim de chá, exigiu a retirada imediata da política de desvio de terras que permite que 30% das terras de plantio de chá sejam usadas de maneira geral para turismo e outras indústrias, como essa política. Para tornar os interesses dos trabalhadores, o turismo como indústria usa muito menos pessoas que a indústria do chá.

O sindicato também instou o governo do estado a abandonar sua agenda pró-corporativa e priorizar a proteção e o desenvolvimento sustentável da indústria de chá.

Política anti-trabajadora

“Paschim Banga Cha Major Samity pergunta a todos os trabalhadores, sindicatos, organizações da sociedade civil e cidadãos que se juntam a essa política anti-negociação e exigem justiça para trabalhadores de chá”, disse uma declaração de PBKMS.

O primeiro -ministro Mamata Banerje fez o anúncio na Cúpula de Negócios Globais de Bengala em 5 de fevereiro. “Ontem, tomamos algumas decisões. Agora, onde quer que a terra esteja disponível, onde as plantações de chá não estejam presentes, estamos permitindo 30% para empresas de hotéis, para uso comercial, para fins de ecoturismo ”, disse Banerjee.

O deputado do Partido Bharatiya Janata de Darjeeling instou o Ministro do Interior da União, Amit Shah, e o líder da oposição, Suvendu Adhikari, a intervir e “proteger os direitos dos trabalhadores do jardim de chá”.

“Não permitiremos a exploração de nossos irmãos e irmãs nos jardins de chá e Cinchona. Estamos com eles em sua busca por justiça ”, disse Bista

O Samity Cha Majoor em um comunicado à imprensa também acrescentou que o atual estabelecimento dominante no oeste de Bengala aumentou ao poder da força de um movimento dos direitos da terra.

“Ironicamente, ele agora está tentando se casar e deslocar as comunidades indígenas do jardim de chá de suas terras ancestrais”, acrescentou a declaração. A União disse que a população tribal indígena que trabalha nos jardins de chá, que historicamente negou os direitos da terra, recebe apenas 5 terras decimais de Patta como um gesto simbólico, em vez de direitos de propriedade permanente em toda a terra, que está sob sua ocupação por gerações.