O número um do mundo, Jannik Sinner, desafia o favorito da casa, Alex de Minaur (ATP No. 8), para avançar para as semifinais do Aberto da Austrália.

Os precursores estão 9 a 0 a favor do azul. A última vez que os dois se enfrentaram foi nas semifinais da Copa Davis, onde Sinner venceu por 6-3 e 6-4.

Reprodução reservada © Copyright ANSA