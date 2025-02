Sinner desqualificado por três meses, concordância com a WADA: retornará a maio. “Responsável pelos meus funcionários”

Jannik Sinner será um desconto de desqualificação de três meses em caso de Closebol.

Isso foi anunciado pela Agência Mundial Anti -Doping (WADA), que confirmou que “concluiu um acordo sobre uma resolução de um tenista italiano que adotou um período de três meses de inadmissibilidade por violar a regra de doping que a regra de doping o levou Para um teste de close -bol positivo, substâncias proibidas proibiram substâncias, em março de 2024 ”.

Após o acordo com a Wada Sinner, 4 de maio de 2025 pode retornar ao campo para a corrida. A WADA determina e observa que, por acordo, “a retirada formalmente de CA” foi “formalmente retirada.

“De acordo com os termos de acordo, Sr. Sinner cumprirá seu período de incapacidade a partir de 9 de fevereiro de 2025 às 23:59 4 de maio de 2025 (que inclui um empréstimo por quatro dias antes servido por um atleta quando estava sob suspensão temporária). De acordo com o artigo 10.14.2 do Código, o Sr. Sinner pode continuar as atividades oficiais de treinamento desde 13 de abril de 2025. No que diz respeito ao contrato de caso da AMA, ela retomou formalmente seu pedido de CAS ”, lê ele.

Wada reconheceu que Jannik Sinner “não pretendia trapacear e que sua exposição ao Clossebol não deu nenhuma vantagem para melhorar o desempenho”. “Aconteceu sem o seu conhecimento como resultado da negligência de seu acompanhamento”, mas “com base no código e com base no CAS anterior, o atleta é responsável pela negligência de Hidden”.

“Em setembro, a WADA entrou com um apelo ao Tribunal de Arbitragem pelo Esporte (CAS) no caso do Sr. Sinner, que foi avaliado por um tribunal independente independente ou negligente – reconstruindo a agência anti -impacto mundial – apesar da apelação. As circunstâncias de um caso específico significavam que a WADA estava disposta a concluir um acordo sobre a composição de acordo com o artigo 10.8.2 do Código Mundial Anti -DO -Al -Al -Comending para garantir um resultado justo e apropriado.

“Com base nos fatos únicos deste caso, três suspensões mensais são consideradas um resultado adequado. Como já mencionado, a WADA não solicitou nenhum resultado para desqualificar nenhum resultado, exceto o que o tribunal de primeira instância havia imposto anteriormente. A Federação Internacional de Tênis e a Agência Internacional para a Integridade do Tênis, ambos envolvidos no cálculo da WADA, apelaram contra a decisão de primeira instância e ambos aceitaram o contrato de caso ”, conclui WADA.

“Este caso ficou em mim por quase um ano E o tribunal ainda teve muito tempo com uma decisão de que só poderia chegar ao final do ano.

Affair Positivo em março de 2024 e liberou a ITIA, depois a retirada do WADA

“Eu sempre concordei em ser responsável pela minha equipe E Eu acredito que regras estritas da WADA são uma proteção importante para o esporte que eu amo. Nesta base, aceitei a oferta da WADA para resolver esse procedimento com base em três penalidades mensais ”, acrescentou o tenista italiano.

“Esta é a primeira vez que a injustiça vergonha nos faz feliz porque a primeira idéia é para um garoto que vê o fim do pesadelo”, diz o presidente Fitp, Angelo Binaghi, que comentou o acordo entre Jannik Sinner e Wada.

“Este acordo entre as duas partes é confirmado pela inocência de Jannika, sua não -vztek absoluta, e finalmente permite controlar e planejar seu futuro com um grande retorno ao BNL internacional na Itália, Roma, onde a Itália o recebe” como “como “AS” como “como” como “ele merece”, acrescenta.

“Remart permanece para tudo o que ele tinha que passar, e o tempo todo quando Jannik tinha que gastar com essa pedra. Se nada mais, pode ser o último grande erro da WADA, que, como sabemos, já decidiu mudar as regras que forçaram Janika a comprometer que, mesmo que não reconheça nenhuma responsabilidade, é realmente injusto, conclui Binaghi.

“Estou satisfeito que Jannik possa finalmente essa experiência comovente”. É um comentário sobre o cantor de Jamie da empresa jurídica de Londres, que ajudou Jannik Sinner a gerenciar o caso Clezebol.

“A WADA confirmou os fatos estabelecidos pelo tribunal independente. Obviamente, Jannik não tinha intenção nem conhecimento e não obteve nenhuma vantagem competitiva.

Infelizmente, os erros cometidos pelos membros de sua equipe levaram a essa situação ”, concluiu o cantor.

Após a desqualificação de três meses, Jannik Sinner pula quatro mestres 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madri) e poderão retornar ao campo internacional na Itália em frente a Roland Garros. De acordo com a decisão de Wada, o sul do Tiroleano poderá continuar treinando atividades 13. Abril. Apesar desse pecador, n.

O Sinner poderá retornar ao campo para a International BNL Itália 2025, que está agendada de 7 a 18 de maio.

Kyrgios: “Um dia ruim para o tênis”



“Um dia ruim para o tênis”.

Nick Kyrgios comenta o arrependimento e a decepção do Acordo de ZX entre Jannik Sinner e Wada no caso de Clostybol. Desde o ano passado, o tenista australiano tem sido o crítico mais difícil do tennista italiano para quem esperava uma longa desqualificação.

Kyrgios lançou novamente um ataque no pecado, que desafiou outros campeões, como Dan Evans Simona Halep, Nicholas Jarry, Beatrice Hadad Maia, que aceitou uma desqualificação significativa em casos de suposta doping. “As regras são as regras se você não é um fantoche do sistema”.

ITIA: “O acordo com a WADA confirma nossa investigação correta”



A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) publicou uma observação oficial sobre o acordo entre Sinner e Wada, que retirou o apelo após a libertação nº 1 do mundo do tênis em uma completa ausência de culpa ou negligência decidida pelo Tribunal independente do mesmo ITIA em agosto. “Vamos tomar nota do anúncio da Agência Mundial Anti -DOPING (WADA), sobre o acordo entre Wada e Jannik Sinner para resolver o apelo de Wada. O procedimento original foi realizado de acordo com o Código Mundial Anti -Doping e o Programa Tennis Anti -Doping – lê a nota – após a investigação da ITIA, que incluiu workshops credenciados pela WADA confirma essas conclusões ”.

