É fácil para Jannik Sinner, que está chegando às semifinais do tênis do Aberto da Austrália. O número um do mundo e atual campeão derrotou facilmente o australiano Alex De Minaur em três sets por 6-3, 6-2 e 6-1 na Rod Laver Arena, em Melbourne.

O americano Ben Shelton aguardará o campeão sul-tirolês nas semifinais.

