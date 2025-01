Sinner vence o Aberto da Austrália, derrotando Zverev em três sets

Jannik Sinner venceu o Open da Austrália, primeiro Slam de 2025, confirmando o título conquistado há um ano. Na final na Rod Laver Arena, o ATP nº 1 derrotou o alemão Alexander Zverev (N.2 ATP) em três sets com um placar de 6-3, 7-6, 6-3.

Para Sinner, também vencedor do US Open de 2024, este é o terceiro título de Slam de sua carreira.

Sinner venceu a final em menos de três horas, duas e 42′, sem nunca dar a Zverev a chance de prolongar a partida, ainda em busca de seu primeiro Slam na carreira. O alemão nem tinha bola à disposição, enquanto Sinner deu 32 vencedores e 27 adversários. Em termos de aces, o italiano marcou seis, contra 12 de Zverev, mas sacou 60% das primeiras bolas e conquistou 84% dos pontos.

Zverev, o Pecador “Você é muito forte, apenas o número 1”



“Aqui é uma merda e não posso tocar no troféu… Hoje eu esperava ser mais competitivo e ter chances, mas você é o número um do mundo e muito, você é forte demais”. Alexander Zverev mirou em Jannik Sinner, que o derrotou na final na Austrália. “Não sei se algum dia poderei ganhar este troféu, mas decidi voltar e tentar novamente”, acrescentou, visivelmente desapontado, depois de felicitar o adversário e a sua equipa e agradecer-lhe e a todos os membros do público.

Meloni: “Um grande pecador, motivo de orgulho para a Itália”



“O grande Jannik Sinner vencerá o Aberto da Austrália de 2025 e defenderá o título que conquistou no ano passado. O terceiro slam para ele, que não só enriquece o seu Palmarès pessoal, mas também representa um motivo de grande orgulho para a Itália. Muito bom”. A afirmação foi do primeiro-ministro Giorgio Meloni nas redes sociais.

Pietrangeli: “O pecador está imbatível hoje, mas agora exagerou…”



“Os recordes têm que ser quebrados, depois as contas são feitas no final da carreira. Mas Jannik estava exagerando… (risos, ed). De qualquer forma, ele merece tudo quando joga e como se comporta dentro e fora da quadra”. Nicola Pietrangeli disse isso ao telefone com a ANSA, comentando o terceiro Slam vencido por Sinner, quebrando o recorde italiano de dois, que o o ex-campeão azul estabeleceu a vitória de Roland Garros em 1959 e 1960. “Espero que as pessoas parem de pensar que estou com ele. Alguém disse que sou Rosica, mas muito menos”, acrescentou.

“É inacreditável a facilidade com que ele consegue vencer, ele está voando neste momento – concluiu – no início do torneio, entre mim, acertei a previsão porque dei que seria uma caminhada. Ninguém no mundo pode vencê-lo hoje, ele só pode perder se for mau.

