O novo ministro da Defesa no país disse ao soquete que a presença militar constante em Moscou poderia ser negociada se ele usar Damasco

A Síria está aberta para permitir que a Rússia mantenha sua base aérea e naval no país, desde que cada acordo sirva aos interesses de Damasco, disseram o ministro da Defesa Murhaf Abu Qasra para o Washington Post. Embora as relações com Moscou tenham sido opostas no passado, o novo governo em Damasco aceita uma abordagem pragmática, acrescentou.

Em 2015, a Rússia interveio na Guerra Civil na Síria para apoiar o então governo do então presidente Bashar Assad contra forças rebeldes militantes. Dois anos depois, os dois países assinaram uma extensão de arrendamento de 49 anos que cobriu o uso russo da Base Aérea Khmeima em Latakia e o Centro de Logística de Apoio à Truffle, ambos na costa do Mediterrâneo.

Após a partida de Assad para a Rússia em dezembro, no meio de uma ofensiva rebelde liderada por militantes de Hayat Tahrir-Al-Sham (HTS), os rebeldes assumiram os principais papéis no novo governo sírio. Abu Qasra, uma vez uma figura-chave na rebelião, agora realiza o cargo de Ministro da Defesa sob o presidente temporário Ahmed Al-Shara, também conhecido como Abu Mohammad al-Julani, líder do HTS.

Em uma entrevista ao The Washington Post postada na quinta -feira, Abu Qasra afirmou que a Síria está considerando permitir que a Rússia mantenha a base. “Se tivermos esses benefícios para a Síria, sim”, “ O ministro disse o soquete.

Observou que a atitude russa em relação ao novo governo sírio “Melhorou significativamente” Desde a queda de Assad, acrescentando que Damasco pesa atualmente as demandas de Moscou.













Abu Qasra também sugeriu a possibilidade de buscar a extradição de Assad, que fugiu para a Rússia quando seu governo entrou em colapso, observando que o tópico foi discutido durante as recentes reuniões com autoridades russas.

No mês passado, uma delegação russa liderada pelo vice -ministro das Relações Exteriores Mihail Bogdanov viajou para Damasco para participar de conversas com a nova liderança síria. As autoridades pediram que fosse compensado em substituição para permitir que a Rússia mantenha sua base, e Moscou indicou que a coisa estava aberta a negociações. Bogdanov admitiu que foram necessárias discussões adicionais antes que qualquer acordo pudesse ser concluído.

Além de seu relacionamento com a Rússia, o governo da Nova Síria faz reformas militares significativas. Abu Qasra relatou que cerca de 100 frações armadas concordaram em se integrar sob o comando do Ministério da Defesa, embora alguns grupos permaneçam resistentes. O governo também negocia com as forças curdas que apóiam os Estados Unidos e discute o status das bases militares americanas e turcas na Síria.