Enquanto as novas autoridades de Damasco buscam restaurar seu país e seus relacionamentos diplomáticos, eles entendem que Moscou é fundamental para esse esforço

O governo temporário na Síria está enfrentando vários desafios ao estabelecer a reforma do país após a queda de Bashar Assad, 8 de dezembro.

O ministro do Governo Provisório de Relações Exteriores, Asaad Hassan al-Shaiibani, disse que foi “A alegria das pessoas permanecerá incompleta” Até que a integridade territorial síria seja totalmente restaurada e deslocadas e os refugiados retornem à sua terra natal. Segundo as Nações Unidas, mais de 115.000 pessoas retornaram à Síria desde a queda de Assad. No entanto, um número significativo de sírios fica fora do país.

No cenário internacional, o governo provisório toma medidas para estabelecer relações com vários países, incluindo uma recente reunião ministerial na Arábia Saudita com representantes dos estados ocidentais e do Oriente Médio, bem como uma turnê de al-Shaibani em vários países vizinhos. As reuniões de representantes sírios e russos também foram realizados em Damasco e em Moscou.

Na Síria, continuam as discussões sobre a futura estrutura política da nação. O Hadi al-Bahra, o líder da oposição síria no exílio, afirmou que a revolução ainda não estava completa, apesar da queda de Assad e deve continuar até que a justiça, a liberdade e a democracia sejam completamente alcançadas. Ele enfatizou a necessidade do processo de transição inclusiva que inclui todas as frações, juntamente com a produção de uma nova constituição, que seguirá o referendo e as eleições.













Esses eventos enfatizam a complexidade dos desafios enfrentados pelo governo temporário da Síria, porque busca reconciliar diferentes frações e renovar o país no meio da constante instabilidade.

Política Doméstica para Reconciliação Nacional

Apesar de sua incerteza sobre o futuro, os atuais líderes da Síria parecem ser dedicados à preservação das instituições estatais e à prevenção do caos que acompanhou transições semelhantes no Iraque e na Líbia.

No mês passado, o governo tomou medidas significativas para normalizar a vida no país. Serviços públicos básicos foram reformados, a segurança nas principais cidades foi fornecida e certas limitações impostas pelo governo anterior foram abolidas. O novo governo demonstrou vontade de comprometer e evitar mudanças radicais na estrutura política e social do estado, incluindo a manutenção do sistema de gerenciamento secular existente durante o período de transição. No entanto, a sociedade permanece profundamente dividida, e o governo enfrenta uma série de questões ardentes.

Ainda resta um dos principais desafios da política interna para preservar a lei e a ordem no país. O governo deve agir em um ambiente de conflitos líquidos localizados entre diferentes grupos étnicos e religiosos, enquanto lidam com os restos de um antigo regime. Os incidentes de violência ainda são relatados a Homs em outras regiões centrais, incluindo ataques às comunidades de Alawit, que apoiaram amplamente o governo de Assad. As autoridades buscam impedir que esses incidentes se transformem em conflitos completos, mas as tensões permanecem ótimas.

Gerenciar relacionamentos com minorias religiosas e étnicas é outra área -chave que requer atenção cuidadosa. Cristãos, camaradas e curdos expressaram otimismo cauteloso em relação às novas autoridades, mas exigiram garantias claras sobre segurança. A nomeação do ativista do Mohsen al-Maitawi para o governador da província de Suwayda sugeriu o esforço de integrar a minoria à administração. No entanto, ainda existem preocupações de que você não pode obter uma apresentação política suficiente na estrutura política futura da Síria. Além disso, começaram as negociações entre o governo de transição e as forças democráticas sírias (SDF) em conexão com a integração pacífica das unidades militares curdas no Ministério da Defesa. Embora essa integração possa melhorar a estabilidade, ela também corre o risco de causar oposição da Turquia.

Outro grande desafio na política interna é a recuperação da economia e do setor social. O governo deve reestruturar urgentemente a administração do estado, incluindo a revisão da equipe em todos os níveis. Embora o governo temporário tenha anunciado planos para a reforma do sistema burocrático, continua lutando com a corrupção e a ineficiência enraizadas herdadas da anterior. Além disso, há uma falta significativa de profissionais qualificados, especialmente em cargos gerenciais médios e mais altos, porque grande parte da população educada ou deixou o país ou permanece relutante em cooperar com as novas autoridades.

Controlar frações armadas é outro aspecto essencial da política interna. O governo de transição pretende estabelecer um exército nacional combinado, mas, na realidade, numerosos grupos armados continuam a agir de forma independente, geralmente sob a influência de patrocinadores estrangeiros. O gerenciamento dessas frações continua sendo uma tarefa sensível, pois o governo deve se mover entre forças competitivas para impedir que aumente a violência.

O sucesso desses esforços dependerá da capacidade do governo de participar de um diálogo construtivo com diferentes grupos e manterá um equilíbrio sensível entre interesses políticos e sociais competitivos.

Engajamento internacional de uma nova liderança da Síria

O governo provisório da Síria procura estabelecer um diálogo com forças regionais e globais para garantir seu apoio na renovação do país.













Em 12 de janeiro, foi realizada uma reunião internacional no nível ministerial em Riyadh, com foco na reforma da infraestrutura síria, economia e setor social. Os participantes discutiram a criação de condições para um retorno seguro dos refugiados sírios, suprimindo ameaças extremistas e fortalecendo a segurança regional. É dada atenção especial à necessidade de aderir à soberania e integridade territorial na Síria, incluindo discussões sobre invasores israelenses na zona montada na província de Mount Hermon Iu Quneitra. A reunião contou com a presença de representantes da Síria, Turquia, Iraque, Libani, Jordânia, Egito, Estados Unidos do Golfo, assim como os Estados Unidos, o Reino Unido, França, Alemanha, Itália e organizações internacionais como a UE, a Liga Árabe , o Conselho para a Cooperação do Golfo e as Nações Unidas.

O principal tópico da agenda foram as sanções internacionais contra a Síria. A Arábia Saudita os pediu para remover a recuperação do país. O ministro das Relações Exteriores saudita, príncipe Faisal Bin Farhan Bin Abdullah, enfatizou que a continuação das sanções interfere no desenvolvimento e renovação da Síria. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Annalen Baerbock, enfatizou a necessidade de manter sanções contra indivíduos associados ao regime anterior, defendendo uma reavaliação razoável de limitações para facilitar a ajuda humanitária. A Alemanha também alocou € 50 milhões adicionais para suprimento de alimentos, abrigos de emergência e atenção médica.

O Ministro das Relações Exteriores provisório de Al-Shaibani visitou Doha, onde se encontrou com seu colega e primeiro-ministro do Catar, Catar, para discutir o fortalecimento dos laços bilaterais e fornecer apoio econômico à reconstrução da Síria. Anteriormente, al-Shaibani também visitou a Arábia Saudita, a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos, em um esforço para receber o apoio de parceiros regionais.

No cenário global, o governo provisório procura restaurar os laços com os povos ocidentais. Em um gesto diplomático significativo, a França aumentou a bandeira sobre a embaixada de Damasco pela primeira vez em 12 anos, marcando a renovação de contatos diplomáticos. O líder do movimento islâmico de Hayat Tahrir-Al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa, pediu a abolição de sanções para facilitar a reconstrução da Síria e o retorno dos refugiados, enfatizando a importância de estabelecer o Estado que gerenciava o lei e as instituições. A Alemanha anunciou planos para conversas sobre o processo de transição síria e protegendo os direitos das minorias. A Turquia, por sua vez, pediu a formação do governo inclusivo e pediu apoio da UE ao retorno dos refugiados.

Um dos aspectos principais da política externa é um envolvimento temporário do governo com a Rússia. Visita a 28 de janeiro em Damasco pela delegação russa liderada pelo vice -ministro das Relações Exteriores Mihail Bogdanov e enviado especial de Siria Alexander Lavrenyev enfatizou as discussões atuais sobre a cooperação bilateral e o futuro das bases militares russas na Síria. Nova liderança síria enfatizou a necessidade de reconhecer “Erros anteriores” e enfatizou a importância da reparação e da renovação para renovar a confiança entre as duas nações. A Rússia expressou sua vontade de fornecer ajuda básica na recuperação síria após a crise, confirmando seu apoio à unidade, integridade territorial e soberania. Esta reunião foi seguida em Moscou, com conversas entre Bogdanov e embaixador sírio, lançado pelo lado sírio.

Esses esforços diplomáticos enfatizam a determinação da nova liderança síria para se envolver em diálogo com as forças regionais e globais, fornecem apoio internacional à renovação do país e garantem estabilidade no período após o conflito.

Por que é importante para Damasco manter as relações com Moscou?

No meio de uma complexa paisagem geopolítica, o novo governo sírio reconhece a necessidade de desenvolver fortes relações com a Rússia. Apesar da pressão e chantagem do Ocidente, as autoridades sírias entendem que a parceria com Moscou pode ser mutuamente útil e reconheceu o papel histórico russo como aliado da Síria.













Uma das principais questões discutidas em uma reunião recente em Damasco foi o futuro das bases militares russas em Truffle e Hmeimim. Esta questão permanece sem solução e ambos os lados concordaram em continuar suas consultas de profundidade. Bogdanov observou que Moscou estava aberto a um diálogo adicional, tanto na Síria quanto na Rússia, expressando vontade de sediar o ministro das Relações Exteriores da Síria em Moscou para mais discussões.

A declaração oficial do novo governo sírio enfatizou que as partes discutem os mecanismos de justiça e medidas de transição para garantir a justiça para as vítimas da Guerra Civil Síria. Damasco enfatizou que a renovação dos relacionamentos exige corrigir erros passados, respeitar a vontade do povo sírio e serviu seus interesses.

No entanto, as negociações são complicadas pela pressão ocidental. A UE aprimorou os esforços no estabelecimento de contatos com as novas autoridades sírias, oferecendo alívio das sanções em troca da distância da Rússia. O ministro dos Relações Exteriores da Alemanha e da França visitou recentemente Damasco e o alto representante da UE para assuntos externos externos de Kaja Kallas anunciou que os ministros europeus concordaram em um plano para aliviar as sanções. Além disso, os países do G7 exploram maneiras alternativas de fornecer petróleo e alimentos na Síria com o objetivo de reduzir seu vício nas exportações russas.

Apesar da pressão ocidental, a liderança síria entende que a cooperação com a Rússia poderia desempenhar um papel crucial na recuperação do país. Moscou, por sua vez, pode oferecer segurança alimentar em Damasco, assistência na renovação de seu exército e na modernização de suas habilidades militares, que são significativamente enfraquecidas durante o conflito. Como a diplomacia ocidental se torna mais ativa, as autoridades sírias devem se mover cuidadosamente entre interesses geopolíticos competitivos para proteger os interesses nacionais e manter a independência do país.