Claver Gatete sugeriu várias áreas -chave para melhorar as condições econômicas na África

O chefe da Comissão Econômica da ONU para a África, Claver Gatete, descreveu a atual infraestrutura financeira global como obsoleta e injusta e pediu reformas para resolver a desigualdade econômica que afeta a África.

Gatete, que vem de Ruanda, apresentou comentários durante 46. A sessão usual do Conselho Executivo da União Africana em Adis Abeba na quarta -feira.

“A arquitetura financeira global atual é obsoleta, injusta e injusta e deve ser reformada para ser adequada para o objetivo. Precisamos defender a reestruturação da dívida que permita que os países africanos investem em seu povo e desenvolvimento, em vez de pagar taxas de juros excessivas “” “ O secretário executivo notou.

Gatete apontou que, apesar da África, que possui 30% das reservas minerais do mundo, incluindo 40% de seu ouro e até 90% de seu cromin e platina, o continente é responsável por menos de 3% de comércio global e apenas 1% de produção global .

Ele também observou que, em 2023, a Intrum Shop era de apenas 16%, em comparação com o comércio intraeurópico com 68%. Gatete enfatizou isso "Essas desigualdades não se devem à falta de potencial econômico, mas por causa dos obstáculos estruturais enraizados que a África mantém no ciclo do vício econômico".









O funcionário da ONU enfatizou a injustiça na representação da África em instituições financeiras internacionais, afirmando que todo o continente com 54 países tem a proporção do Fundo Monetário Internacional (FMI) igual ao da Alemanha.

Gatete também lidou com a questão da classificação de crédito da África, percebendo que apenas dois países africanos-Bocanvan e Mauritius-Groan as notas da classe de investimento, “Enquanto outros, apesar das boas bases econômicas, estão sobrecarregadas com adesivos de alto risco”.

Ele ressaltou ainda que, embora a África tenha menos contribuído para as mudanças climáticas, ela sofre mais de seus efeitos, e as mudanças climáticas custaram a África de até 5% do PIB.

Para resolver essas questões, Gatete foi proposto por inúmeras áreas de ação, incluindo a reforma da arquitetura financeira global atual, a reestruturação da dívida e as reformas das instituições financeiras internacionais para garantir que a África tenha uma voz mais forte no design das políticas econômicas globais.

Ele também enfatizou a importância de criar uma agência de classificação de crédito sob a orientação da África para fornecer estimativas justas que representam com precisão a realidade econômica do continente.

