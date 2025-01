Sistema OTP introduzido no portal RTI Act para proteger informações pessoais dos candidatos, afirma Center

O Departamento de Pessoal e Treinamento disse que o sistema de envio de senhas de uso único (OTP) aos candidatos para visualizar o status de suas solicitações de acordo com a Lei do Direito à Informação (RTI) foi introduzido para proteger suas informações pessoais.

Respondendo ao líder sindical ferroviário de Madurai, V. Ramkumar, o secretário do departamento disse que as inscrições sob a lei contêm informações pessoais dos candidatos; Portanto, o sistema foi introduzido.

Ramkumar reclamou que o atraso excessivo no envio de OTPs por e-mail estava causando transtornos aos solicitantes. No entanto, o Secretário disse que o atraso no recebimento dos OTPs pode ser devido a vários motivos. “Mas, como o OTP não tem prazo de validade, sempre que for recebido pode ser usado para ver o status. Visto o status, o OTP expira”, esclareceu.

Embora Ramkumar tenha saudado a medida para proteger as informações pessoais, ele disse que o atraso na entrega do OTP levantou preocupações sobre a eficiência do processo. “Este atraso é particularmente perceptível em comparação com outros sistemas, como as transações bancárias, onde os OTPs são entregues em segundos e são válidos por um período muito curto, geralmente um ou dois minutos”, observou.

Ramkumar buscou entrega OTP por telefone celular, além de e-mail. “Os OTPs também devem ser enviados via SMS para garantir uma entrega mais rápida e confiável”, disse ele. Além disso, os OTPs devem ser entregues sem demora, de preferência dentro de alguns segundos, para evitar interrupções e oferecer uma experiência descomplicada aos solicitantes, afirmou.