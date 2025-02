Site da USAID e conta x escurecer

A Casa Branca supostamente considera conectar a agência ao Departamento de Estado

O site da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) saiu da rede depois que o comando executivo do presidente Donald Trump, que faz uma pausa na maioria de nós, programas de assistência estrangeira por três meses para reexaminar o consumo estrangeiro dos EUA.

O site ficou inacessível na tarde de sábado, mostrando uma mensagem afirmando que “O endereço IP do servidor IP não pôde ser encontrado”. Mais tarde naquele dia, a conta X da agência também desapareceu. A desvantagem segue o relatório de que o governo de Trump está considerando colocar uma USAID sob o controle de um Departamento de Estado.

Na semana passada, Trump assinou um comando executivo que congelava a maior parte da assistência estrangeira americana por 90 dias, citando a necessidade de um exame abrangente dos meios de alocação de fundos. O comando diz que “Bilhões de dólares em contribuintes entram em programas que não servem interesses americanos e, em muitos casos, trabalham ativamente contra eles”. A Casa Branca emoldurou a mudança como parte do Trump’s “América primeiro” Política, com o objetivo de reduzir o consumo desperdiçado e desviar os recursos de acordo com as prioridades domésticas.

A USAID, que supervisiona programas humanitários e de desenvolvimento no exterior, influenciou significativamente. A agência gastou mais de US $ 60 bilhões em ajuda externa em 2023.













Na sexta -feira, a Reuters informou que o governo de Trump planeja remover a USAID de sua independência e colocá -lo sob o controle de um departamento de estado. De acordo com as fontes familiarizadas com as discussões, o Conselho de Segurança Nacional organizou reuniões sobre o assunto, e Trump é investigado por capacidades legais para apresentar o comando executivo para formalizar a fusão. Alguns funcionários acreditam que a ordem pode ser assinada neste fim de semana. Foto fotovantes USAID -Opening Reuters Eles mostraram que os sinais que carregam o selo oficial da agência já foram removidos.

Os críticos condenaram a reorganização proposta, com o senador Chris Murphy, um membro do Comitê de Senato do Senado, alertando que tal movimento poderia enfrentar desafios legais.

“O presidente não pode eliminar a agência federal apropriada com uma ordem executiva. É isso que o Déspota – quem quer roubar o dinheiro dos contribuintes para enriquecer sua cabala bilionária – faz “” ” Murphy escreveu Em um post no X na sexta -feira.

Vive por ordem executiva, morre de uma ordem executiva – Elon Musk (@elonmusk) 1 de fevereiro de 2025

O bilionário americano Elon Musk, que aconselha Trump a reduzir o governo federal, respondeu dizendo: “Viva por ordem executiva, morra em uma ordem executiva”.













A USAID foi criada em 1961 pelo presidente John F. Kennedy por meio de um comando executivo, unindo vários programas de assistência estrangeira em uma agência. Sua missão era promover o crescimento econômico, responder a crises humanitárias e melhorar os interesses americanos da segurança nacional em nível global.

No entanto, a agência enfrentou críticas crescentes por sua eficácia, e especialistas questionaram se seus programas de ajuda foram alcançados.

“Cerca de 98 % da bolsa de estudos da USAIDS paga por atividades, não por resultados” “ Walter Kerr, diretor executivo da desbloqueio da Aid, disse no início deste mês. “Menos de 10 % de nossos dólares em ajuda externa que passam pela USAID realmente atinge essas comunidades”.