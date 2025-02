Site de Vikatan bloqueado após publicar desenhos animados no PM Modi

Vários leitores relataram que não podem acessar o site do Vikatan Group depois que um desenho animado de PM Modi foi publicado em redes na revista Vikatan. | Crédito da foto: site/site do Grupo Vikatan

O Vikatan Group disse que vários leitores relataram que não podem acessar seu site; no entanto, não houve confirmação oficial de fontes do governo no site que estão bloqueadas.

O desenvolvimento ocorre no meio de um desenho animado do primeiro -ministro Narendra Modi nas redes publicadas na revista Vikatan, que foi criticada pelos apoiadores do BJP.

Em uma publicação sobre X, Vikatan disse que ainda está tentando determinar os motivos por trás do bloqueio de seu site e está em processo de abordar a questão do Ministério da Informação da União e Informações e Transmissão.

Anteriormente, o Vikatan Plus, a revista digital de Vikatan, publicou um desenho animado de capa (10 de fevereiro, segunda -feira) destacando a edição dos índios que foram algemados e deportados pelos Estados Unidos, enquanto o primeiro -ministro Modi permaneceu em silêncio sobre o assunto. Este desenho animado foi criticado pelos apoiadores do BJP e o presidente do Estado do BJP, Annamalai, apresentou uma queixa contra Vikatan com o governo central, disse o grupo em uma posição em X.

Em uma publicação sobre X, Annamalai disse que seu partido apresentou duas representações separadas, uma com o Presidente do Conselho de Imprensa da Índia e outro com o Ministro de Estado da União para o Ministério da Informação e a transmissão de L. Murugan, que busca um Ação rápida contra a revista Vikatan.

Muitos usuários de diferentes locais relataram que não podem acessar o site do Vikatan. No entanto, a partir de agora, não houve um anúncio oficial do governo central sobre o bloqueio do site, disse Vikatan.

“Por quase um século, Vikatan permaneceu firmemente em apoio à liberdade de expressão. Sempre operamos com o princípio de defender a liberdade de expressão e continuaremos a fazê -lo, disse Vikatan.