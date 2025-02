Situação semelhante a uma debandada na estação de trem de Nova Délhi, 4 propostas de incêndio correram para o ponto: oficial

Uma situação semelhante a uma debandada eclodiu na estação de trem de Nova Délhi na noite de sábado, o que causou o caos na plataforma número 14 e 15, disse um funcionário dos Serviços de Bombeiros de Délhi (DFS).

As fontes disseram que três mulheres foram transferidas para um hospital próximo para receber tratamento.

#OLHAR | Foi recebida uma ligação de que 15 pessoas foram feridas em uma situação de debandada na estação de trem de Nova Délhi. 4 propostas de incêndio no local: serviço de bombeiros de Delhi

O incidente ocorreu por volta das 21h55, o que causou uma resposta de emergência.

As autoridades enviaram imediatamente as equipes de resgate e quatro propostas de incêndio foram transferidas para o local para ajudar nos esforços de ajuda, disse o chefe do DFS, Atul Garg.

A causa exata da debandada ainda é clara, mas os relatórios iniciais sugerem superlotação devido aos serviços de trens para Maha Kumbh em Prayagraj.