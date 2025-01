Skeleton Crew Episódio 8 Ovos de Páscoa e referências de Star Wars listadas

Star Wars: Tripulação de Esqueleto lançou seu episódio final. Mostrava os filhos de Onyx Cinder travando uma batalha feroz com Jod Na Nawood e seus piratas. Além disso, os fãs estão curiosos sobre as principais referências aos ovos de Páscoa no episódio. Essas referências ajudam os fãs a se conectarem com a franquia Star Wars em geral. Então, você está animado para descobrir os ovos de Páscoa no episódio 8 do Skeleton Crew?

Aqui está uma lista de todos os principais ovos de Páscoa de Star Wars e referências no oitavo e último episódio da série.

Lista dos principais ovos de Páscoa de Star Wars no Skeleton Crew, episódio 8

O episódio 8 do Skeleton Crew apresentou vários ovos de Páscoa e referências de Star Wars, deixando os fãs animados e intrigados.

A semelhança do supervisor com Hal 9000

Os fãs podem facilmente dizer que o Supervisor tem uma forte semelhança com o personagem de Hal 9000 na série Space Odyssey. Hal 9000 era um personagem de IA e o vilão central da série. O Skeleton Crew Overseer lembra aos fãs a aparência do vilão, principalmente as lentes vermelhas.

Uma mensagem da República sobre os Jedi como traidores

O episódio também mostra o Supervisor recebendo uma mensagem da República chamando todos os traidores Jedi. Isso está relacionado à decisão de Palpantine de matar a Ordem Jedi em A Vingança dos Sith.

Jod matando o supervisor

Os fãs veem Jod matar o Supervisor atacando seu olho com seu sabre de luz. Isso lembra aos espectadores A Ameaça Fantasma, onde Qui-Gon derreteu os portões da Federação do Comércio com seu sabre.

andróides sendo desativado

O episódio apresenta outra referência emocionante à Ameaça Fantasma através da desativação dos andróides após a morte do Supervisor. Em The Phantom Menace, os Gungans empurram os droides de batalha após a destruição da nave de controle.

Esquife

Piratas Jod ameaçam Em Attin em esquifes lembra muito os fãs dos executores de Jabba no filme de 1983, O Retorno dos Jedi.

Corveta Corelliana

O final também mostra a chegada do clássico navio conhecido como Corellian Corvette, que foi utilizado pela Rebelião.