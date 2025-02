Ski: Brignone ganha um gigante sestriere, quarta goggia

A Federica Brignone ganhou o gigante slalom da Copa do Mundo de Sestrie. Quarta Goggia Azul Sofia.

O Grande Federica Brignone em 2.08.81 concedeu Encore e após a vitória de sexta -feira também foi armazenado no segundo gigante Sestriere. Para ela – o que aumenta a vantagem na classificação geral – é a vitória n.

Com ele no palco, a Suíça Lara Gut-Behrami em 2.09.87 e a Nova Zelândia Alice Robinson em 2.09.60. Para a Itália – após o segundo calor, que ficou um pouco mais do que o primeiro como dia perfeito na pista Giovanni Alberto Agnelli – Sofia Goggia, excelente no calor decisivo em que ganhou 13 posições, fechou o excelente quarto em 2,09. Em vez disso, não há nada a fazer pelo Piedmontes Marta Bassino, que pulou a porta após uma inclinação excessiva.

Amanhã, Sestriere está fechado com um slalom especial.

