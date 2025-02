Ski: CDM, Federica Brignone ganha uma irmã gigante, a Copa do Mundo mais próxima

Agora é incrível na fronteira que Federica Brignone pode fazer azul. Enquanto enfraquecido por uma forte influência que a manteve na cama com pouca bronquite, tosse e fibra de voz por vários dias, fazendo com que ela saia de casa apenas na véspera da raça, De fato, o novo campeão mundial Saalbach conquistou sua vitória n.

Mas isso não é tudo, porque nesta enorme Suíça Lara Gut-Berai, o único rival real de Federika na corrida da Copa do Mundo, saiu para um erro no primeiro calor. Brignone ganhou que ele o usou na melhor das hipóteses e agora tem 899 pontos no ranking, e isso é mais de 170 do que um capacete.

O Segundo Campeonato Mundial para Italiano depois de 2020 – a única história azul – está se aproximando. “Hoje foi um dia, realmente todo o período, muito difícil. Fiz tudo para descansar e recuperar 100%. Eu nunca aconteceu por seis dias forçados em casa na minha vida sem fazer nada. Foi complicado -a Federica -Tla -ela disse -ela disse -ela disse -ela disse -ela disse -eu parecia ter curado e agradecemos àqueles que me seguiram hoje em dia.

“Eu tentei pegar o ritmo no topo do primeiro calor, – disse o campeão mundial – Então, no segundo, eu queria atacar o todo: “Como ir, ir”, pensei “. Primeiro de tudo, era cada vez mais forte na classificação geral, Federica era quase quase cautelosa: “Eu quero viver uma corrida para a corrida: eu tinha medo de doenças, mas queria estar lá, depois do campeonato mundial que senti forçado a fazer uma boa corrida em frente ao público italiano “

E entre o público para apoiá -la e aplaudir sua Alberto Tomba, com quem Federica brincou alegremente. Com Brignone no palco, o segundo como no Campeonato Mundial, Nova Zelândia Alice Robinson Em 2.13.08 e norueguês Thea Louise Stjernsund em 2.14.26. Tudo no belo dia de inverno do sol, em uma faixa bonita e diversificada, com uma última parede e um fundo congelado a uma altitude de AOS, algo menos compacto abaixo. Em suma, a neve em que os esquis podem ser bem colocados. E Federica fez isso como professor, especialmente na parede longa.

Para ela – prata e dois bronze olímpicos, dois ouro e três prata europeus, três copos de disciplina gigantes, Superg e Combined, além da temporada superlativa. Em suma, números estonteantes atingiram quase 35 anos, no meio da maturidade competitiva, o que dá belas frutas. Após o segundo calor digno, a Sofia Goggia fechou 13/A a 2.15.54. Para a Itália no ranking, o Piedmont Marta Bassino, que venceu em Sestriere em 2022 Mas nesta temporada ele nunca se juntou à forma, 18/A em 2.16.65 e o veneziano Asja Zener 23/e em 2.17.23. A corrida americana Mikaela Shifrin, que fechou 25/e em 2.17.34 após 18/e no aquecimento inicial é definitivamente decepcionante. Mikael surpreendeu depois que o gigante de Saalbach “For Fear” se apresentou a esta raça sestriere. Obviamente, para ela – o mais vencedor entre mulheres e homens, com 99 sucessos – após um mau acidente no final de novembro, diretamente em Giant, Killington. Ele ficou bloqueado por dois meses com uma ferida abdominal profunda – sete centímetros – e dentro dela, em sua segurança, enquanto ela disse, algo estava quebrado. Ele tenta reconstruí -lo, mas não faz nada por enquanto. Amanhã para Sestrie ainda um slalom gigante e ainda uma grande oportunidade “para Federica Brignone. Tudo isso, embora amanhã em Crans Montana, os homens descem com Dominik Paris, que foram os mais rápidos no último teste da pista, mas ele considerou “muito fácil” e anfitriões, disciplinas dominantes, que certamente não vão querer dar um mau impressão.

