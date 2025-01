Smartfren lança a tecnologia Cat6 Friends Friends (ROSA) para desempenho mais confortável

VIVA – Smartfren fortalece a linha de produtos Friends (Rosa) com as mais recentes variantes de roteamento que oferecem uma experiência mais confortável na Internet para os clientes. Com esta atualização, agora os clientes podem obter rosa com dispositivos de tecnologia 4G CAT6 que fornecem download mais estável e velocidades de carga de até 300 Mbps.

Astiyanto Tri Muktiwibowo, chefe de produtos Smartfren, disse: “Projetamos este produto em harmonia com o espírito do Panca Gard, pode ser a melhor opção para clientes que desejam compartilhar acesso à Internet para o uso de famílias em casa ou em qualquer lugar para apoiar suas várias atividades.

A edição 4G CAT6 de Rosa possui uma função Wi -Fi de banda dupla de 5 GHz e 2,4 GHz, que fornece uma capacidade máxima e uma faixa de conexão sem fio máxima. Isso permite que os clientes usem vários dispositivos ao mesmo tempo (até 64 dispositivos) sem ter que se preocupar em experimentar uma diminuição na qualidade da conexão sem fio. Além do uso de dispositivos, a tecnologia e as especificações são muito adequadas para o uso de dispositivos IoT, como CCTV sem fio, consoles de jogos e outros dispositivos sem fio modernos.

Além disso, como possui uma função instantânea do roteador de roteamento 4G pode ser facilmente instalada, não requer cabos ópticos, para que eles possam compartilhar conexões em qualquer lugar para apoiar atividades, bem como estudantes, trabalhadores, atores comerciais e comunidades. Essa rosa pode ser usada em todas as áreas operacionais do Smartfren, chegando a uma das principais regiões da Indonésia na ilha de Natuna.

Atualmente, os clientes podem obter a edição Cat6 da Rosa em várias galerias mais próximas do Smartfren. Os clientes simplesmente o inventam por RP1,2 milhões e obtêm automaticamente um compartilhamento gratuito da Internet até um total de 300 GB, que é ativo por 6 meses. Além disso, os clientes também podem obter a edição Cat6 da Rosa com a Promoção Buy 1 Get 1 que fornece dois dispositivos modernos de roteador rosa a preços mais acessíveis; Enquanto os suprimentos duravam.

Se você precisar adicionar ou comprar uma taxa, este dispositivo rosa foi incluído com um número SmartFren equipado com funções de conversão automática; Os clientes simplesmente preenchem o crédito, o Pulse mudará automaticamente para o compartilhamento apropriado da Internet. O recheio pode ser feito em vários lugares, variando de bancos, lojas on -line, galerias inteligentes ou as tomadas de pulso mais próximas.

Usando o Pink, todos os clientes podem desfrutar dos melhores serviços de Internet com pacotes de dados muito acessíveis; Para uma cota de 100 GB a 1 TB, ela pode ser obtida a um preço de apenas RP1.000 por GB. Para obter mais informações sobre o SmartFren Rosa, visite s.id/sfhome ou comunique -se com o atendimento ao cliente da Smartfren.