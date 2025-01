Smith defende a acusação de Trump quando o relatório final de 6 de janeiro se torna público

Conselheiro Especial Jack Smith em um relatório final sobre sua investigação sobre o presidente eleito Trump, divulgada publicamente na manhã de terça-feira, disse que suas determinações estavam livres de interferência política e que, se ele tivesse sido autorizado a continuar, seus casos provavelmente teriam obtido uma condenação.

Smith fez estas afirmações tanto numa carta ao procurador-geral Merrick Garland como na tão esperada divulgação do volume de interferência eleitoral do seu relatório final.

Na sua carta a Garland, Smith quebrou o silêncio sobre mais de um ano de ataques de Trump, que acusou Smith de liderar um processo com motivação política.

“A decisão final de apresentar queixa contra o Sr. Trump foi minha. É uma decisão que apoio totalmente”, escreveu Smith, acrescentando que não foi pressionado por Garland ou por qualquer outra pessoa do Departamento de Justiça para processar Trump.

“Para todos que me conhecem bem, a afirmação do Sr. Trump de que as minhas decisões como promotor foram influenciadas ou dirigidas pela administração Biden ou por outros atores políticos é, em uma palavra, ridícula.”

A divulgação do relatório ocorre após uma rápida batalha judicial lançada por Trump quando ele e seus co-réus no caso Mar-a-Lago tentaram impedir que ambos os volumes do relatório de Smith fossem compartilhados com o público.

No final, a juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Aileen Cannon, abriu caminho para a publicação do volume de 6 de janeiro.

Fonte