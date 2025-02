Smorgasbord of Sesions no Alliaance Literary Festival 4.0 em BeaLuru

“Este festival é essencialmente uma celebração de idéias e cultura e tem o tema do século asiático. Já tivemos três edições do festival ”, diz Anirudh Sridhar, reitor de liderança de pensamento, Departamento de Língua e Literatura, Universidade da Aliança, Bengaluru.

O Festival de Literatura, Cultura e Diálogo Intelectual da Universidade da Aliança, o Festival Literário da Aliança (ALF), ocorrerá de 13 a 15 de fevereiro em seu campus central em Chikkahadage Cross, na estrada principal da estrada. O festival de três dias verá a participação de mais de 120 alto -falantes de até 25 países.

“Nossa primeira edição foi sobre o corajoso mundo novo que estava surgindo depois da pandemia e todos os tipos de coisas estavam acontecendo no cenário global. Na Ásia, a geopolítica havia sido realizada significativamente nos últimos anos “, diz Anirudh, acrescentou que o continente exalavaCapacidade crescente de influenciar as ações do resto do mundo.

MOVENA Auto Honor Tsamaase | Crédito da foto: acordo especial

“No entanto, como é um festival literário, não era geopolítica, mas sobre cultura, esportes, filmes e, é claro, romancistas. Queríamos olhar ao redor do mundo em busca da influência cultural da Ásia foi a mais forte.

Anirudh admite que, como era “uma pergunta muito em camadas e discutíveis”, os organizadores decidiram um forte contingente de falantes japoneses.

“Para esse fim, trouxemos romancistas japoneses Asako Yuzuki, autor de Manteigae Kyoko Nakajima, assim como Erika Kobayashi, uma artista popular de mangá. Também temos o romancista mais famoso da Ucrânia Andrey Kurkov (autor de Morte e Penguin), Entrando. Queríamos que as vozes do Ocidente falassem sobre a Ásia e se deitassem no historiador holandês Herald van der Linde, autor de Yakarta: História de uma cidade incompreendida. “

Anirudh diz que a equipe queria diversificar “os tipos de pessoas que geralmente se apresentavam a festivais literalmente”, então eles adicionaram uma rica dimensão não apenas de romancistas de outros países, mas também de pessoas diferentes de todas as áreas da vida. “Por exemplo, temos Sanjay Patel, um animador indiano-americano e diretor da Pixar, que também é candidato ao Oscar dos Estados Unidos, os músicos Javed Akhtar e Hana Inoue do Japão, o atleta Anil Kumble Kumble e o advogado esportivo Nandan Kamath, entre outros .

Autor japonês Kanako Nishi | Crédito da foto: acordo especial

Falando em público que “poderia ser qualquer pessoa de qualquer lugar”, diz Anirudh, “os alunos são nosso principal grupo demográfico. Poderíamos ser a primeira universidade da Índia a apresentar um festival de literatura em tal escala, já que acreditamos que esses lugares eles deveriam ser um centro de arte, criatividade e idéias, e não apenas uma fábrica para produzir funcionários.

Ele acrescenta que seu alcance esteve em “mais de 600 escolas e universidades em Bengaluru” e nas cidades vizinhas de Karnataka, Kerala, Tamil Nadu e ao sul da Índia.

Embora sessões interativas, discussões sobre perguntas e respostas, os eventos de Meet-the Author, as performances musicais, as projeções dos filmes e as exposições farão parte do Festival Literário da Aliança 4.0, também haverá sessões de transmissão ao vivo e sessões de transmissão ao vivo e Aspectos digitais selecionados para o público on -line.

Para obter um cronograma completo do Festival Literário da Alliance 4.0, faça login no alliangeliteraryfestival.com. Entradas disponíveis no BookmyShow.