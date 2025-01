Smriti Irani e Shekhar Kapur na reconstituída Sociedade de Bibliotecas e Museus dos Primeiros Ministros

O Centro reconstituiu a sociedade e o Conselho Executivo do Museu e Biblioteca dos Primeiros-Ministros (PMML) e vários novos nomes foram acrescentados.

O conselho executivo, que anteriormente tinha 29 membros, foi agora ampliado para 34 membros.

Embora o ex-secretário principal do primeiro-ministro Nripendra Mishra tenha sido reeleito para um mandato de cinco anos como presidente da organização, novos membros proeminentes foram adicionados: o ex-ministro da União Smriti Irani, o ex-vice-presidente do NITI Aayog, Rajiv Kumar, aposentou-se General do Exército Syed Ata Hasnain, o renomado cineasta Shekhar Kapur e Vasudev Kamath de Sanskar Bharati, de acordo com notificação emitida pelo Ministério da Cultura da União.

Alguns dos outros novos membros incluem Sanjeev Sanyal, membro do Conselho Consultivo Econômico do Primeiro Ministro, e o educador Chamu Krishna Shastry, o arqueólogo KK Mohammad, que fez parte da equipe de escavação de Babri Masjid em 1976, e BR Mani, o atual diretor do Museu Nacional.

O primeiro-ministro Narendra Modi é o presidente da Sociedade NMML e o ministro da Defesa, Rajnath Singh, é o vice-presidente.

Alguns dos outros membros incluem o Prof. Raghvendra Tanwar, presidente do Conselho Indiano de Pesquisa Histórica, e Sachidanand Joshi, presidente da IGNCA e letrista, e Adman Prasoon Joshi.