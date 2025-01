Sniper Elite: Resistance Review: Diversão para matar nazistas

A série Sniper Elite lentamente deixou de ser um prazer culposo meu devido às incríveis mortes por raios X para apenas ser bons atiradores sem a necessidade de classificação. A continuação do Sniper Elite 5 de 2022 é Sniper Elite: Resistance, que se passa ao mesmo tempo que a história de 5 e se concentra em um grupo de combatentes da resistência na França lutando contra os nazistas. É um exemplo maravilhoso de um desenvolvedor que continua a desenvolver um núcleo já sólido e a entregar o melhor jogo da série até agora.

Em primeiro lugar, o atirador em Sniper Elite: Resistance é incrível. Embora você possa ajustar as configurações de dificuldade para torná-lo mais simples, existem opções para torná-lo uma experiência intensa e altamente satisfatória. Ter que se ajustar à queda da bala torna um tiro na cabeça bem-sucedido ou atirar em um nazista através dos testículos ainda mais satisfatório quando você o acerta. Esteja você apenas procurando diversão e descontração ou um verdadeiro desafio, Rebellion fez um ótimo trabalho ao introduzir configurações de dificuldade altamente personalizáveis ​​​​que permitem que você jogue como quiser.

Os níveis de campanha são completamente abertos e uma combinação de objetivos opcionais permite que você decida como abordar cada situação. Furtividade é sempre importante, já que o protagonista Harry Hawker não aguenta uma tonelada de balas se seu disfarce for descoberto, mas você pode optar por criar distrações para realizar um trabalho ou simplesmente matar todos os que estão escondidos. Porém, meus momentos favoritos sempre foram depois que meu disfarce foi descoberto, pois ter que improvisar e encontrar uma saída para uma situação difícil sempre foi memorável; Além disso, o salvamento automático regular permite que você volte no tempo caso encontre algum problema. cenário particularmente mortal do qual você não pode sair.

Em termos de jogabilidade, isto é fortemente baseado no Sniper Elite 5. Esta é uma boa decisão, pois era uma base fantástica e não precisava de uma grande revisão. Um aspecto que gostei muito foi a maior ênfase na escalada, já que às vezes você encontrará trepadeiras que permitem chegar a lugares mais altos ou esgueirar-se entre edifícios. Não é exatamente Assassin’s Creed e às vezes você encontrará áreas que parecem escaláveis ​​e não são, mas é um aspecto realmente satisfatório e adiciona profundidade extra às táticas do atirador.

Uma das novidades mais interessantes é o novo modo de propaganda, que na verdade é desbloqueado ao encontrar pôsteres dentro da campanha. Esses são níveis de desafio realmente interessantes que desafiam você com diferentes talentos de atirador, furtividade ou combate. Por exemplo, mate o máximo de nazistas que puder dentro de um limite de tempo e passe despercebido. Isso adiciona uma busca de pontuação alta realmente satisfatória a um jogo que já estava repleto de rejogabilidade, e espero que se torne um elemento básico no futuro.

Como nos jogos anteriores, você pode jogar toda a campanha em modo cooperativo online com um amigo, se desejar. Acho que a coordenação extra é ótima, embora ter outra pessoa descobrindo seu disfarce possa certamente criar algumas chamadas de voz tensas. Há também um divertido recurso de invasão, que permite invadir as campanhas de outros jogadores como um atirador alemão, e o multiplayer tradicional (o que é sempre bom por causa do tiro preciso, embora essa nunca tenha sido minha atração nesses jogos). É uma experiência bastante rica em recursos, quer você esteja jogando sozinho ou com um amigo.

Sniper Elite: Revisão de resistência: veredicto final

Sniper Elite: Resistance é um dos melhores jogos da Rebellion e o próximo passo lógico na série Sniper Elite. O sniping é excelente, a furtividade é bem polida e não faltam diferentes modos e opções de dificuldade. Junte-se à rebelião hoje e atire nos testículos de alguns nazistas, você não se arrependerá.

PONTUAÇÃO: 8/10

Conforme explica a política de revisão do ComingSoon, uma pontuação de 8 equivale a “Excelente”. Embora existam alguns problemas menores, esta pontuação significa que a arte atinge seu objetivo e deixa um impacto memorável.

