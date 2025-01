Sniper Exclusive: The Last Stand Clip mostra uma luta de corredor cheia de ação

Comingon está estreando um exclusivo Sniper: o último clipe de suporteVisualização do próximo filme de ação estrelado por Chad Michael Collins. O filme já está disponível para alugar e possuir em digital e comprar em DVD.

O que acontece no atirador de elite: a última posição do estande?

O novo clipe apresenta uma cena de luta de salão cheia de ação na qual Zero Ryan Robbins enfrenta um grupo de agressores por conta própria. O filme segue Brandon Beckett (Collins), um atirador de elite que se desenrola junto com seu parceiro para dirigir um grupo de soldados em Costa Verde.

Sniper: The Last Stand é a décima primeira entrega na franquia de franquia de longo prazo, que recentemente adicionou à Netflix no ano passado.

Confira o atirador exclusivo: Último clipe de suporte abaixo (Olhe mais reboques e clipes)

Sniper: The Last Stand é dirigido por Danishka Esterhazy de um roteiro escrito por Sean Wathen. Juntamente com Collins, o filme também está estrelando Ryan Robbins, Sharon Taylor, Manuel Rodríguez-Saenz e Arnold Vosloo.

A série Sniper Films começou em 1993 com o filme dirigido por Luis Liosa, que estrelou Tom Berenger, Billy Zane e JT Walsh. Desde então, nove outros filmes foram lançados, com Oliver Thompson dirigindo as duas entradas anteriores da série.

“Para impedir que um traficante de armas desencadeia um super mortal, o atirador de elite à medida que Brandon Beckett (Chad Michael Collins) e o agente zero (Ryan Robbins) se desenrolam para liderar um grupo de soldados de elite em Costa Verde. Tomando um atirador de elite não testado sob suas asas, Beckett enfrenta seu novo desafio: dar ordens em vez de recebê -las. Com o tempo e a munição que estão sendo esgotados, eles devem superar todas as probabilidades apenas para sobreviver ”, diz a sinopse.