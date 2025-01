Snisone: três meninos que morreram de negligência e inexperiência em resgate

“Quatro operadores, através de comportamentos competitivos favoráveis, inexperiência, negligência e não -limitação, causaram a morte de três meninos, surpreendidos por inundações repentinas enquanto estavam no cantido do rio Spring, que os puxaram e os mataram e os mataram.

É uma acusação – continuamos a matar após uma hipótese – que nesta manhã o promotor formalizou na lei no fechamento de 3 bombeiros Udine e a operação de saúde da FVG de enfermagem, em relação ao drama. 31 de maio, em que duas meninas e meninas de 21 e 23 anos morreram.

A agonia dos três meninos dominou e morta por um repentino enchimento completo do rio Spring, em 31 de maio passado, durou 41 minutos, a hora de perder o helicóptero, equipada com um guincho e os levou a salvar. É o que se segue da notificação da conclusão da investigação que foi enviada hoje. Os investigadores confirmam que a primeira chamada de ajuda foi feita uma das vítimas aos 13,29, enquanto a morte por afogamento ocorreu por volta das 14:10. A principal passagem da investigação é aquela em que três bombeiros da sala de operações culpam por “omitido imediatamente para exibir as coordenadas geográficas do local do qual Patrizia Cormos chamou 13.29.42, que era o rio do rio; Portanto, eles não entenderam isso em relação a um ponto em que as pessoas que morreram; cerca de 3 minutos ”. Em vez disso, os bombeiros chamaram a atenção para o dragão da brigada de bombeiros, localizado no aeroporto de Marco Polo, em Veneza.

