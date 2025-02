SNL 50: Dan Aykroyd e todos os membros do elenco que perderam o especial de aniversário

Saturday Night Live recentemente comemorou o dele 50º aniversário. O evento apresentado no 30 Rockefeller Center apresentou uma lista emocionante de convidados que inclui Sabrina Carpenter, Kim Kardashian e muitas outras celebridades, juntamente com muitos dos membros originais da série. No entanto, alguns rostos grandes do passado do SNL não poderiam fazê -lo, incluindo Dan Aykroyd. Então, quem mais do elenco principal não compareceu ao especial?

Aqui está tudo o que se sabe atualmente sobre a ausência de Aykroyd e outros membros do elenco do grande evento.

Todos os membros do elenco que perderam o SNL 50th Anniversary Special, incluindo Dan Aykroyd

Aqui está uma lista de todos os membros do elenco que perderam o especial de 50 anos do SNL, incluindo Dan Aykroyd:

Dois dias antes do grande evento, Aykroyd abriu no 50º aniversário do SNL em desconhecido (anteriormente Twitter). Ele escreveu: “Quebrar a cabeça com o SNL Co -Founder, juntamente com todos aqueles que estavam juntos naqueles quatro anos, cinco décadas atrás. Esta transmissão é tão histórica quanto o próximo pouso. As estrelas da comédia de nosso tempo se reuniram sob os auspícios do melhor empresário vivo dos Estados Unidos, meu chefe Lorne Michaels. Pessoas, é maldito ‘santo !!. “

A razão por trás da ausência de Aykroyd do evento não foi clara, e muitos fãs ainda especulam o porquê. Uma fonte próxima ao comediante disse Latenista Na sexta -feira, “não poderia vir”.

Além de Aykroyd, Bill Hader também perdeu o SNL 50. De acordo com Puck News Matthew Belloni, Hader, rejeitou anteriormente o convite chamando -o de “um declínio educado”. No entanto, ele foi visto como seu personagem Devin em um comercial de Volkswagon ao lado de Kristen Wiig e Fred Armisen que foi transmitido durante o show.

Ebersol é o executivo da NBC que ajudou Lorne Michaels a criar o programa e atuou como produtor executivo por cinco anos. Segundo Belloni, a razão por trás de sua ausência do evento foi, segundo os relatos, seus problemas de saúde atuais.

Carvey foi uma notável ausência durante o evento, pois fazia parte do elenco principal de 1986 a 1993 e depois fez muitas aparições convidadas no programa. Semelhante a Aykroyd, a razão exata por trás de sua ausência do 50º aniversário do SNL ainda não é conhecida.

Quinn é conhecido pelos fãs do SNL por organizar o segmento de atualização de fim de semana de 1998 a 2000, e semelhante a Carvey e Aykroyd, a razão por trás de sua ausência continua sendo um mistério para os fãs.

Apesar da ausência de numerosos membros do elenco, o SNL 50 provou ser um evento cheio de estrelas. Além de Kardashian e Carpenter, outras celebridades que participaram do evento foram estudantes de SL Murray, Tina Fey, Chevy Chase, Amy Poehler, Jimmy Fallon e Maya Rudolph.