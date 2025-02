SNL 50: Ryan Reynolds piadas em Blake Lively e Justin Baldoni Demand

Deadpool e Wolverine Ryan Reynolds E sua esposa, Gossip Girl Blake Lively Atriz, foram duas das celebridades que participaram do SNL50: o evento de aniversário especial. Durante um segmento, Reynolds se levantou e brincou com a demanda de Blake Lively e Justin Baldoni, aparentemente surpreendendo sua esposa.

Ryan Reynolds tira sarro do drama legal com Justin Baldoni no SNL 50th Anniversary Special

O segmento começou com Ryan Reynolds levantando a mão e abordando os anfitriões Tina Fey e Amy Poehler. Ele disse que tinha uma pergunta. Quando os anfitriões perguntaram a ele como ele estava indo, um Reynolds aparentemente desconfortável respondeu: “Ótimo! Porque? O que você ouviu?

Lively, que estava sentado ao lado de Reynolds, parecia surpreso com a interação. No entanto, não está claro se a reação dele fazia parte do que parece ser uma paródia.

A interação se referiu à controvérsia em andamento que a envolve termina conosco, um projeto no qual Lively e Baldoni trabalhavam juntos. A produção de luz e retratou Lily Bloom, a versão adulta do protagonista, enquanto Baldoni dirigiu e ensaia o papel de Ryle Kincaid, com quem Lily tem um relacionamento problemático. Termina conosco explora questões como abuso doméstico e crueldade emocional. No entanto, animado Críticas obtidas Claro, não falando desses aspectos do filme enquanto o promove.

Em dezembro de 2024, Lively abordou o Departamento de Direitos Civis da Califórnia para arquivo Uma queixa acusando Baldoni de comportamento sexual inadequado durante a produção. Naquele mês, The New York Times Publicou um artigo, intitulado ‘Podemos enterrar qualquer pessoa’: dentro de uma máquina de esfregaço de Hollywood, na qual ele afirmou a publicação, citando uma interação entre um publicitário que trabalhou com Baldoni e o especialista em gerenciamento de crises Melissa Nathan (dos documentos que foram apresentado), que Baldoni queria “sentir que ela (animada) pode ser enterrada”.

Mais tarde, Baldoni entrou com uma demanda de US $ 250 milhões contra o New York Times e a Lively entrou com uma ação contra Baldoni. Em janeiro de 2025, Baldoni réu Reynolds, animada, e sua publicitária, Leslie Sloan, por US $ 400 milhões, alegando que o casal de celebridades procurou “destruí -lo”.