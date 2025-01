‘SNL’ Cold Open Parodia A assinatura da Declaração de Independência com Hamilton e Trump

O frio do Saturday Night Live parodia a assinatura da Declaração de Independência, exceto que a cena mostrou o presidente Trump.

Ele cena Ele começou com John Hancock assinando a declaração. Lin-Manuel Miranda apareceu como seu famoso personagem da Broadway, Alexander Hamilton.

Antes que eu pudesse completar um rap, Trump apareceu em cena e os atores de fundo estavam congelados.

“Nunca diga. É uma piada, é claro. Embora, de muitas maneiras, eu não seja”, disse Trump, interpretado por James Austin Johnson.

“E, como eles, estamos fazendo isso com muita sabedoria”, continuou ele. “Dei acabou. Ele está morto.

A cena se referiu aos primeiros dias do novo governo Trump, incluindo as várias ordens executivas que assinou e o fim de semana cercado por bilionários tecnológicos.

“A inauguração foi um tremendo sucesso. Eu estava dentro de frio e medo ”, disse o personagem de Trump. “Tivemos muitos convidados surpresa, como Melania. Isso foi bom.

Trump disse que colocou seu “Nerds Pack” na primeira fila, incluindo o diretor executivo da Amazon, Jeff Bezos, diretor executivo da Meta, Mark Zuckerberg, diretor executivo da Apple, Tim Cook e seu aliado próximo e o diretor Tesla Executive, Elon Musk.

Musk foi novidade nesta semana, quando parecia fazer a saudação nazista em uma das celebrações da posse de Trump. Ele descartou as críticas e Trump no esboço disse que “não era verdade” que ele tenha realizado a ação.

“Eu estava simplesmente criando uma nova saudação. Um cruzamento entre olá e olá. Chamamos isso de Heil ”, disse Trump no SNL.

Na cena, Trump apontou quantas das ações do ex -presidente Biden já haviam despertado, incluindo esforços para promover a equidade para a comunidade LGBTQ.

“Não há mais arrasto, não há mais caras com perucas, não há mais o que esses caras carregam”, disse o personagem de Trump, apontando a cena dos pais fundadores. “Que maneira rara de vestir, certo? Um pouco picante ”.

Ele também destacou as audiências de confirmação do gabinete atual. O ex -apresentador da Fox & Friends, Pete Hegseth, foi confirmado pelo Senado nesta semana, limpando -o a se tornar secretário de defesa. Na cena, Trump questionou quem interpretaria Hegseth no ar.

“Em conclusão, foi uma ótima semana. Basicamente, cumpri todas as minhas promessas de campanha, exceto a que importava para as pessoas: o preço dos ovos. O máximo histórico ”, disse Trump. “Quem pensaria que seria mais fácil alcançar fogo em Gaza do que reduzir o preço dos ovos?”

“Talvez tenhamos que levar o L nesse caso”, disse ele.

Fonte