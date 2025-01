Snoop Dogg perde 500.000 seguidores do Instagram após a inauguração de Donald Trump

Snoop Dogg Ele enfrenta uma reação importante das redes sociais, depois de ter perdido mais de 500.000 seguidores do Instagram após sua aparição na recente criptografia de Donald Trump. A inesperada diminuição dos seguidores causou discussões generalizadas e muitos vinculam a queda com sua associação com o presidente durante o controverso evento político.

Aqui está mais sobre o rapper que perde seus seguidores no Instagram.

Snoop Dogg perde os seguidores do Instagram após a inauguração de Trump

Snoop Dogg enfrenta uma reação violenta e uma queda significativa nos seguidores do Instagram após sua aparição na inauguração de Donald Trump, Crypto Ball, em 17 de janeiro de 2025. O rapper se apresentou com artistas como Rick Ross e Soulja Boy. Segundo relatos, ele perdeu mais de 571.800 seguidores do Instagram em 10 dias (quase 50.000 seguidores por dia), o que causou conversas sobre sua aparência controversa.

Essa reação segue anos de crítica vocal de Snoop Dogg a Trump, principalmente durante seu primeiro mandato, o que torna sua atuação recente ainda mais surpreendente para os fãs. Em um vídeo ao vivo no Instagram, Snoop se aproximou da negatividade. Ele disse: “É domingo, eu peguei o evangelho no meu coração neste momento. Por todo esse ódio, vou responder com amor. Eles não podem odiar o suficiente em mim. Eu amo muito. Faça sua vida parar corretamente se preocupar com a minha. Estou bem, estou juntos. Ainda é um homem negro, ainda 100 % preto Vibe.com)

Embora a reação violenta Snoop Dogg tenha enfrentado sua associação com Donald Trump, várias figuras conhecidas deram um passo adiante para apoiá -lo. Celebridades como Chalamagne Tha Deus, Stephen A. Smith, Rick Ross, Nelly e Soulja Boy incentivaram os fãs a apoiar o rapper vencedor de Grammy em vez de se afastar dele.

Snoop Dogg não é a única celebridade que enfrentou uma reação violenta ligada à inauguração de Trump. Segundo relatos, Kim Kardashian também perdeu 150.000 seguidores depois de compartilhar a imagem da primeira -dama Melania Trump, enquanto a cantora country Carrie Underwood enfrentou críticas por sua participação em eventos relacionados.