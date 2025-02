Sob o regime de circulação livre revisado, 22 portas ao longo da fronteira funcional de Mianmar, 10 na fronteira de Manipur

Até 22 dos 43 pontos de cruzamento ao longo da fronteira de Mianmar sob o acordo revisado do regime de circulação livre (FMR) começaram a operar, disse um alto funcionário do governo na quinta -feira. Pelo menos 10 portas de fronteira, para regular o movimento de pessoas que vivem dentro dos 10 km da fronteira entre a Índia-Mianmar, operações começaram em Manipur, cinco portas cada uma estão operacionais em Mizoram e Nagaland e dois em Arunachal Pradesh.

O Ministério do Interior da União, em 6 de dezembro, encerrou novas diretrizes para regular o movimento de residentes de fronteira com passes habilitados para o código QR. Conforme relatado por O hindu Em 25 de dezembro, embora o ministro do Interior, Amit Shah, tenha anunciado que a FMR foi descartada, o acordo ainda não foi suspenso e que o Ministério das Relações Exteriores (MEA) não emitiu ordens formais no sentido. Mianmar está envolvido em um conflito armado intensificado entre organizações armadas étnicas (EAO) e o Conselho Militar.

Os 43 pontos de cruzamento foram concluídos pelo MHA de acordo com as diretrizes revisadas e os rifles de Assam, a tarefa de monitorar o movimento de pessoas do outro lado da fronteira foi confiada.

Depois que o exército do Mianmar assumiu o país após um golpe em 1º de fevereiro de 2021, mais de 40.000 refugiados pertencentes ao grupo étnico de Chin entraram em Mizoram e Manipur em busca de refúgio.

O FMR foi colocado em 1968 devido a relações étnicas e familiares entre pessoas de ambos os lados da fronteira nordeste, em grande parte sem serem servidos. Inicialmente, o limite territorial de circulação livre era de 40 km, reduzido para 16 km em 2004 e em 2016 regulamentos adicionais foram aplicados. Agora foi reduzido para 10 km, disse o funcionário.

O funcionário acrescentou que o contrato único permite que os moradores de fronteira visitem parentes e famílias sem visto ou passaporte. “O FMR está sendo regulamentado levando em consideração as sensibilidades da população de fronteira. As pessoas são permitidas com um passe de fronteira e sua biometria é registrada. Carregamos os detalhes e a biometria em um portal centralizado e verificamos se a pessoa está em uma lista negativa ou não ”, disse o funcionário.

A Assam Rifles foi designada como a agência para emitir passes de fronteira e realizar a primeira camada de verificação de segurança para pessoas que entram na Índia de Mianmar. A polícia estadual de Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram e Manipur, que compartilham uma fronteira com Mianmar, realizará controles de segurança no local da estadia do morador de Mianmar. O passe de fronteira será válido por até sete dias.

Os 21 pontos de controle adicionais da fronteira ao longo da fronteira internacional de 1.643 km estarão funcionais na segunda fase.