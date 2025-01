Sobre a reunião Prabowo-Megawati, Djarot PDIP: Paciência, é certamente

Yakarta, vivo -O presidente que também é o presidente do Partido Gerindra, Pabowo Subianto, certamente realizará uma reunião com o presidente do PDIP, que também é o quinto presidente da República da Indonésia, Megawati Soekarnoputri. Por esse motivo, o público é solicitado a ser uma pessoa.

O presidente do PDIP DPP, Djarot Saiful Hidayat, confirmou que os dois números se encontrariam. Somente quando o tempo, apenas espere.

“Sim, bem, então aqueles que são pacientes. Mas acho que serão um dia na hora certa”, disse Djarot a jornalistas em West Yakarta, terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

Ele admitiu que se Pabowo e Megawati se conhecessem, ele discutiria uma série de coisas relacionadas ao futuro do povo indonésio.

“Além disso, discutindo os problemas da nação no futuro, a ordem futura, a troca de pensamentos, tenho certeza de que terminará”, disse ele.

Por outro lado, diz -se que Megawati tem um bom relacionamento com o presidente Pabowo Subianto. Ambos disseram Djarot, eles se respeitam.

“Além disso, a relação entre Pak Pabowo e a Sra. Mega tem sido muito longa e até agora vimos que a comunicação entre os dois nunca teve um problema, cada um se respeita”, explicou.

No entanto, Djarot não pôde confirmar se a segunda reunião ocorreria depois que o presidente Prabowo retornou de uma visita de trabalho da Índia. Ele admitiu que Megawati estava no Vaticano porque receberia o título de Honoris Causa.

“(Presidente Prabowo) retornou, mas a Sra. Mega tem um evento no exterior para se encontrar com o papa no Vaticano, então ela também receberá um doutorado honorário. Por isso, esperamos por aqueles que são pacientes, certamente”, concluiu.