Sobrevivente mais velho do ataque a Pearl Harbor morre aos 105 anos

Warren Upton, o sobrevivente mais velho do ataque a Pearl Harbor, morreu aos 105 anos.

Upton morreu na quarta-feira em um hospital em Los Gatos, Califórnia. Ele estava com pneumonia, disse Kathleen Farley, presidente dos Filhos e Filhas dos Sobreviventes de Pearl Harbor no estado da Califórnia, de acordo com A Associated Press.

Upton foi o último sobrevivente do USS Utah. O encouraçado estava em Pearl Harbor quando os japoneses bombardearam a base naval do Havaí em 7 de dezembro de 1941.

O ataque lançou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

Upton morreu pouco depois de 1983terceiro aniversário do ataque.

Democratas e republicanos reuniram-se no início deste mês para homenagear os veteranos sobreviventes e aqueles que morreram no ataque.

O presidente Biden compartilhou seus pensamentos online, homenageando os americanos que morreram e os militares que mais tarde foram à guerra em nome do país.

“Em sua memória, levemos adiante sua missão de construir um futuro melhor para a humanidade”, disse Biden.

Em 2020, Upton conversou com a AP e disse que estava começando a se barbear quando sentiu o primeiro torpedo atingir seu encouraçado muitas décadas antes. Um segundo torpedo atingiu o navio e ele começou a virar.

Upton, que tinha 22 anos na época, nadou até a costa da Ilha Ford e se escondeu para evitar os aviões japoneses. Ele disse que estava chateado por perder tantos tripulantes sobreviventes ao longo dos anos.

Após a morte de Upton, apenas 15 sobreviventes do ataque a Pearl Harbor estão vivos, informou a AP.

