Sobreviventes de violência sexual precisam de intervenção de saúde mental informada sobre trauma, dizem especialistas

Mesmo antes de a poeira baixar sobre a agressão sexual de uma jovem estudante dentro do campus da Universidade Anna na cidade, outro incidente foi relatado na cidade na terça-feira. Uma pesquisadora do Instituto Indiano de Tecnologia de Madras apresentou queixa à polícia acusando um homem de assediá-la sexualmente em uma padaria fora do campus do instituto.

Posteriormente, a Anna University instalou um número de linha de apoio e melhorou a segurança no campus.

O psiquiatra Lakshmi Vijayakumar, que dirige a Sneha, uma organização não governamental para prevenir suicídios, e Vidya Reddy, fundadora da Tulir, uma organização não governamental que trabalha para prevenir o abuso sexual infantil, dizem que a maioria das pessoas que sofrem abuso sexual sofrem de pós- transtorno de estresse traumático. que pode se manifestar precocemente ou mesmo depois de muitos anos. Isto poderia ser evitado se as pessoas vítimas de abuso tivessem uma linha de apoio para ligar e expressar os seus sentimentos e medos. Tal serviço não existe no país, diz Reddy.

“Eles passam por transtorno de estresse pós-traumático (PSTD). Há culpa e ansiedade em relação ao futuro. Esses são os problemas psicológicos imediatos. Podemos abordar muitas coisas até certo ponto”, explica o Dr. Lakshmi. Ele disse que estudos mostraram que cerca de 30% a 35% das mulheres que cometeram ou tentaram suicídio foram abusadas sexualmente. Outros problemas incluem a perda de confiança nos homens, a rejeição do casamento e a ansiedade em fazer sexo, acrescenta ela.

“Como psiquiatras, nós os examinamos para PSTD. Preciso fazer psicoterapia para aliviar a culpa deles e fazer com que se sintam mais seguros de si mesmos, aprender a confiar e entender que o que aconteceu não é realmente culpa deles e em terceiro lugar, ajudá-los a desenvolver um relacionamento saudável. Para algumas pessoas, pode durar muito tempo. Depende da sua capacidade interior de enfrentar a situação e do apoio familiar”, acrescenta.

A Sra. Reddy ressalta que existe toda uma gama de serviços de intervenção entre um conselheiro e um psiquiatra que ainda não decolou no país. Ele sugere a promoção de uma linha de apoio para aconselhamento psicológico, como o alerta de crimes cibernéticos atualmente anunciado através de toques de telefone celular.

“As pessoas precisam compreender a dinâmica da violência sexual e o estado de uma pessoa após uma agressão ou violência física. As pessoas que intervêm do ponto de vista da saúde mental devem ser informadas sobre o trauma. As pessoas estarão em um estado de espírito agitado. Ligar para alguém que esteja informado sobre traumas e que entenda de violência sexual para compartilhar sua experiência e que esteja disposto a ouvir pode trazer tranquilidade”, explica ela. “Pessoas que vivenciam traumas em suas vidas precisam de intervenção de saúde mental informada sobre o trauma. Você vai a um psiquiatra se tiver insônia há dias e ele pode prescrever uma receita para ajudá-lo a dormir melhor”, acrescenta a Sra.

A Dra. Lakshmi e a Sra. Reddy dizem que as vítimas de abuso sexual não podem ser vistas isoladamente. É necessário compreender a ecologia que envolve o indivíduo, sua situação familiar e daqueles próximos, que estão passando por uma experiência estressante. O trauma latente em segundo plano enquanto eles continuam com suas vidas diárias. As imagens pintadas de um indivíduo deprimido são muito diferentes da realidade de como isso afeta as pessoas, diz Reddy.