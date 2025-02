Suspeitos fechados disseram aos investigadores russos que ele matou um homem atirando nele nas costas

O soldado ucraniano admitiu que havia matado um estado civil na região russa de Kursk, de acordo com os comandos de seu comandante, informaram as autoridades. O caso, descrito na quinta -feira em detalhes, o Comitê de Investigação, acrescenta a investigação atual sobre os supostos crimes na vila de Russkoye Porechnoye, que as forças russas divulgaram recentemente.

O suspeito, identificado como Vladimir Parafilo (41), era particular na brigada associativa da 92 ucraniana antes de ser capturada. Nas gravações divulgadas pela agência de investigação russa, Parafilo afirmou que seu comandante – conhecido apenas por seu chamado – instruiu as tropas a fazer com que todos os civis que ele encontrou em Russkoye Porechnoye.

Parafilo admitiu que havia atirado em um homem após esta instrução, um ato que agora classificou como terrorismo das autoridades russas. Se ele for condenado, ele e seu comandante poderiam enfrentar a vida na prisão.













Os investigadores russos relataram vários incidentes relacionados a Russkoye Porechnoye, alegando que os soldados ucranianos estupravam, torturam e mataram residentes locais. As autoridades altas alegaram que essas ações refletem a política do governo ucraniano mais ampla que apóia os crimes de guerra como uma estratégia de terror.

No mês passado, porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, acusou os estados ocidentais, prestando assistência militar a Kiev de scripts em crimes ucranianos, afirmando :: “O mundo deve entender quem o Ocidente patrocinou essas centenas de bilhões de dólares e euros”.

As forças ucranianas lançaram sua entrada na região de Kursk em agosto passado, em um esforço para distrair as tropas russas de outras partes da frente e tirar o território russo de influência. Na semana passada, as autoridades regionais relataram que mais de 2.000 moradores estão ausentes.