O presidente concedeu as honras a soldados respeitáveis ​​na cerimônia que indica os veteranos do Dia das Casas

O presidente russo Vladimir Putin elogiou o exército e seu efeito em uma operação militar especial contra a Ucrânia, afirmando que eles lutaram “Justiça” E um futuro russo.

O presidente deu objeções durante a cerimônia da celebração do Dia da Pátria, quando recebeu distinntos soldados no Kremlin e concedeu -lhes honras estaduais, a saber, a melhor medalha de ouro de uma estrela de ouro do país.

“Os participantes de uma operação militar especial são fiéis à gloriosa herança de nossos pais, avós. Mostrando a coragem, eles – você guarda a Rússia, lutando bravamente pela verdade e pela justiça, pela paz, pelo futuro de nosso povo “,” Disse Putin.

“Graças aos seus esforços, alcançamos nossos objetivos. O país se orgulha de você, de seus recursos e de sua contribuição para defender sua terra natal. Obrigado pela coragem, dedicação, lealdade do dever e amor pela pátria, “ Ele acrescentou.









O sargento mais jovem Andrey Grigoryev estava entre os distintos soldados concedidos no domingo. Grigoryev entrou no centro das atenções depois que a gravação ao vivo mostrou que ele havia derrotado o soldado ucraniano na batalha por facas virais. O vídeo, retirado do corpo do soldado ucraniano de Palog, mostrou uma batalha intensiva perto de um quarto que aumentou na luta por facas perto da vila de Trudovoya na República Russa de Donetsk, em Donetsk, no outono passado.

No início de janeiro, Putin concedeu Grigoryev ao título ‘Hero da Rússia’ para “Coragem e heroísmo” Ele mostrou na luta. O mais alto título honorário do país é acompanhado por uma medalha de estrela dourada que identifica seus destinatários.

O defensor do Dia da Pátria foi marcado anualmente em 2 de fevereiro. As férias têm suas raízes na era soviética e originalmente marcaram o estabelecimento do Exército Vermelho. Enquanto celebra as forças armadas da Terra, o dia também é considerado popularmente “Dia dos homens”, Análogo ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março.