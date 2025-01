Solo Leveling: ReAwakening Data de lançamento e serviço de streaming

Ele Nivelamento Solo: Despertar data de lançamento da transmissão está chegando e os espectadores estão se perguntando quando poderão começar a transmiti-lo no Crunchyroll.

Solo Leveling: ReAwakening, que estreou no mês passado nos Estados Unidos, reúne a primeira temporada do anime e os dois primeiros episódios da segunda parcela. Dirigido por Shunsuke Nakashige, segue Sung Jinwoo, o caçador mais fraco, a quem é atribuída uma missão misteriosa. Porém, sua missão o levará a um caminho para se tornar mais forte, alterando seu destino.

Aqui está a janela provisória de lançamento de Solo Leveling: Reawakening e em qual serviço de streaming ele será lançado.

A data de lançamento de Solo Leveling: ReAwakening Crunchyroll ainda não foi revelada.

O filme compilação foi lançado em 6 de dezembro nos Estados Unidos. A Crunchyroll detém alguns direitos norte-americanos e internacionais do filme, e ele poderá ser lançado nos próximos meses. Por exemplo, filmes anteriores como Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training e Haikyuu: The Dumpster Battle foram lançados em fevereiro de 2024 e maio de 2024, respectivamente. No entanto, chegou oficialmente à plataforma de streaming dentro de 2 a 6 meses.

Se o filme mais recente seguir um padrão semelhante, o público poderá vê-lo no início de meados de 2025. No entanto, os espectadores terão que esperar pelo anúncio oficial, já que a janela de lançamento mencionada acima é uma estimativa baseada em padrões de lançamento anteriores.

O elenco de vozes do anime inclui Taito Ben, Reina Ueda, Daisuke Hirakawa, Hiroki Touchi, Banjo Ginga e outros.

Em qual serviço de streaming Solo Leveling: ReAwekening será lançado?

Solo Leveling: ReAwakening estará disponível para assistir no Crunchyroll.

A série Solo Leveling sempre estreia nos EUA e internacionalmente nesta plataforma. Da mesma forma, o filme também será lançado no mesmo serviço.

Solo Leveling: A sinopse oficial de ReAwekening diz:

“Mais de uma década após o surgimento de ‘portas’ conectando mundos, despertando ‘caçadores’ superpoderosos, o caçador mais fraco, Sung Jinwoo, encontra uma masmorra dupla e aceita uma missão misteriosa, tornando-se o único capaz de subir de nível, mudando seu destino. . “Uma recapitulação da primeira temporada junto com uma prévia exclusiva dos dois primeiros episódios da tão aguardada segunda temporada em uma experiência teatral importante para os fãs.”