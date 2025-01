Solo Leveling, temporada 2, episódio 3, data de lançamento, hora e onde assistir gratuitamente

Solo Leveling, temporada 2, episódio 3 está quase chegando e os fãs estão ansiosos para saber quando e onde estará disponível para transmissão online. Continue lendo para descobrir também se você pode assisti-lo gratuitamente.

O próximo terceiro episódio da 2ª temporada de Solo Leveling e o décimo quinto episódio geral serão intitulados “Ainda há um longo caminho a percorrer”. No episódio anterior, Jinwoo ficou preso dentro de uma porta vermelha, onde enfrentou um grupo de elfos de gelo sedentos de sangue.

A data de lançamento do episódio é sábado, 18 de janeiro de 2025 e seu horário de lançamento é 9h30, horário do Pacífico (PT). No Japão, o episódio será lançado às 12h JST do dia 19 de janeiro de 2025.

Aqui está uma lista de outros horários de lançamento com base em diferentes fusos horários.

fuso horário Data de lançamento Hora de lançamento Horário do Leste (EUA) 18 de janeiro de 2025 12h30 Horário do Pacífico (EUA) 18 de janeiro de 2025 9h30 Hora Central (EUA) 18 de janeiro de 2025 11h30 Horário de verão britânico (Reino Unido) 18 de janeiro de 2025 18h30

Onde assistir Solo Leveling, temporada 2, episódio 3

Você pode assistir ao episódio 3 da 2ª temporada de Solo Leveling via Crunchyroll.

Crunchyroll é o destino de streaming definitivo para os amantes de anime, ostentando o maior catálogo de uma série de séries de anime que vão desde clássicos atemporais até os sucessos mais recentes. Alguns dos favoritos globais que você pode assistir no Crunchyroll incluem Dragon Ball Daima, Demon Slayer, Dr. Os fãs precisarão de uma assinatura para aproveitar sua biblioteca digital, já que o Crunchyroll oferece um teste gratuito de sete dias que os espectadores podem usar para assistir à série.

O que é o Solo Leveling?

Solo Leveling é uma série de ação e fantasia baseada no web novel coreano de mesmo nome. Ele se concentra nas aventuras de Jinwoo e se passa em um mundo onde caçadores com poderes especiais devem derrotar monstros mortais e proteger a humanidade. O elenco de vozes de Solo Leveling inclui Taito Ban, Genta Nakamura, Haruna Mikawa, Reina Ueda, Daisuke Hirakawa e muito mais.